Στο κλείσιμο της βραδιάς, ο παρουσιαστής Θοδωρής Μαραντίνης ένωσε τη φωνή του με τον Νίκο Απέργη στο ντουέτο «Σαϊτιά»

Με μία βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και δυνατές στιγμές ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η φετινή σεζόν των Exclusive Live Events «Νύχτα Εκτός Ρυθμού» powered by ΔΕΗ, με τον Νίκο Απέργη να χαρίζει το ιδανικό κλείσιμο στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9.

Ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός ανέβηκε στη σκηνή του Cabaret Athens και έδωσε μια δυναμική live εμπειρία με μεγάλες προσωπικές του επιτυχίες αλλά και αγαπημένα τραγούδια σημαντικών καλλιτεχνών. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν οι ερμηνείες του Νίκου Απέργη σε αγαπημένες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στο διαχρονικό τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Φύλακας Άγγελος» αλλά και στο «Δωμάτιο» του Χρήστου Δάντη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και καλοκαιρινή διάθεση.

Στο κλείσιμο της βραδιάς, ο παρουσιαστής Θοδωρής Μαραντίνης ένωσε τη φωνή του με τον Νίκο Απέργη στο ντουέτο «Σαϊτιά», ενώ ο Θωμάς Ζάμπρας έδωσε τη δική του νότα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές γέλιου στο κοινό.

Με το 6ο και τελευταίο Exclusive Live Event της σεζόν, η «Νύχτα Εκτός Ρυθμού» powered by ΔΕΗ ολοκλήρωσε έναν επιτυχημένο κύκλο, προσφέροντας στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μοναδικές μουσικές εμπειρίες και αξέχαστες βραδιές. Το ραντεβού ανανεώνεται για τη νέα σεζόν. Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 γι’ ακόμα περισσότερες μουσικές εκπλήξεις.

«Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ

Χορηγός: La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou – Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης!

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