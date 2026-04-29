Τη Δευτέρα 27 Απριλίου στο Cabaret Athens

Η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:

«Η πιο ξεσηκωτική «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου στο Cabaret Athens, με τον Πάνο Κιάμο να «απογειώνει» τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 σε ένα live γεμάτο επιτυχίες!

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, βρέθηκε στο 3ο κατά σειρά Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 και χάρισε στο κοινό ένα δυναμικό πρόγραμμα με όλες τις αγαπημένες του επιτυχίες! Στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ερμηνεία του Πάνου Κιάμου στο τραγούδι «Ο τηλεφωνητής» του Νίκου Νομικού, αλλά και στο «Κανείς» του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Ο παρουσιαστής του «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ, Θοδωρής Μαραντίνης, έδωσε τον παλμό στη βραδιά ενώ ο Θωμάς Ζάμπρας διασκέδασε το κοινό με ένα απολαυστικό stand up comedy.

Το 3ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ δημιούργησε την τέλεια μουσική εμπειρία για τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 που βρέθηκαν εκεί και διασκέδασαν μέχρι τέλους με τη μοναδική ερμηνεία του Πάνου Κιάμου. Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για περισσότερες εκπλήξεις!

«Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ

Απολαύστε στιγμές από την μαγική βραδιά στα Social Media του σταθμού».