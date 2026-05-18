Στο πλαίσιο του live radio με τον Γιάννη Κατινάκη

Μια ακόμη ξεχωριστή μουσική εμπειρία χάρισε στο κοινό το «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του live radio με τον Γιάννη Κατινάκη.

Η ενέργεια που έχει γίνει θεσμός επέστρεψε δυναμικά, μετατρέποντας την καρδιά της Αθήνας σε ένα μικρό νησιώτικο γλέντι. Κατά τη διάρκεια του 5ου «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ, ο Γιάννης Κατινάκης εντόπισε μέσα στο πλήθος τον STAN, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και, πλαισιωμένος από χορευτές, δημιούργησε την ιδανική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Για λίγη ώρα, η καθημερινότητα σταμάτησε και τη θέση της πήρε η διασκέδαση, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να κάνει το κοινό να χορεύει με αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια και τη μεγάλη του επιτυχία «Παιχνίδια ερωτικά».

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και το «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ συνεχίζουν να δημιουργούν ξεχωριστές εικόνες και δυνατές στιγμές με δράσεις που φέρνουν τη μουσική όλο και πιο κοντά στον κόσμο!

Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για ακόμα περισσότερες εκπλήξεις!

Δείτε περισσότερα για το τι συνέβη ΕΔΩ!