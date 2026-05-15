Επετειακή σειρά vidcast που έφερε αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες στο studio του Ρυθμού 94.9

Ο Ρυθμός 94.9 ολοκλήρωσε με επιτυχία την επετειακή σειρά «25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ – ΡΥΘΜΟΣ 94.9 VIDCAST», που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων του σταθμού, παρέα με μεγάλους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας που παίζει μόνο επιτυχίες άνοιξε τα μικρόφωνα, τις κάμερες και τις πόρτες του για να υποδεχθεί 25 ξεχωριστούς ερμηνευτές, σε μια σειρά vidcast επεισοδίων στο YouTube. Οι καλεσμένοι μας βρέθηκαν στο studio του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους για τα 25 χρόνια του σταθμού, μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, άγνωστα backstage στιγμιότυπα, αναμνήσεις πίσω από τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό και μας μίλησαν για τη δική τους ιδιαίτερη σχέση με τον σταθμό.

Στα vidcasts συμμετείχαν με τη σειρά οι: Γιώργος Γιαννιάς, Γιώργος Σαμπάνης, Αναστασία, Stavento, Έλλη Κοκκίνου, STAN, Γιώργος Κακοσαίος, Θοδωρής Μαραντίνης, Χρήστος Μενιδιάτης, Θάνος Πετρέλης, Πέγκυ Ζήνα, ΝΙΝΟ, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Κιάμος, Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Θοδωρής Φέρρης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα, Λένα Ζευγαρά, Δήμος Αναστασιάδης, Ήβη Αδάμου, Ηλίας Βρεττός και Γιάννης Πλούταρχος.

Η επετειακή αυτή παραγωγή αποτέλεσε έναν ξεχωριστό τρόπο εορτασμού των 25 χρόνων του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση του σταθμού με την ελληνική μουσική και τους καλλιτέχνες που την εκπροσωπούν».

