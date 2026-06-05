Με τον καλοκαιρινό διαγωνισμό «Έλα να πάμε στο νησί»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ραδιοφωνικού σταθμού:

«Το «Έλα να πάμε στο νησί» γίνεται πλέον καλοκαιρινή παράδοση κι επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά χαρίζοντας σε έναν τυχερό ακροατή και την παρέα του ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Τήνο.

Τι θα έλεγες να πάμε στο νησί, ο ΡΥΘΜΟΣ , οι κολλητοί κι εσύ;

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας που παίζει ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, δίνει και φέτος ρυθμό στο καλοκαίρι μας με τον πιο παρεΐστικο διαγωνισμό της σεζόν! Από την Τρίτη 2 Ιουνίου, ένας τυχερός ακροατής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει για αυτόν και την παρέα του μια τριήμερη διαμονή στο Aeolis Tinos Suites, το πολυτελές boutique ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Η εμπειρία στο νησί συμπληρώνεται με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας στο beach bar Lala Louza Seaside Experience.

O ΡΥΘΜΟΣ 94.9 κάνει upgrade την εμπειρία προσφέροντας δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όλη την παρέα για ένα γρήγορο και άνετο ταξίδι με τη Seajets αλλά και ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από το Dromos Rent Car για τις βόλτες στο νησί.

Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσεις μια τριήμερη διαμονή στο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων, μείνε συντονισμένος καθημερινά στον αέρα του ΡΥΘΜΟΥ 94.9. Όταν ο παραγωγός της κάθε εκπομπής δώσει το σύνθημα, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού, 6937 949 949 τη λέξη «ΝΗΣΙ», βγες στον αέρα και τραγούδησε το αγαπημένο σου νησιώτικο! Έτσι, θα μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς στην Τήνο!

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πρωινή εκπομπή «ΠΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ» με τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου!».