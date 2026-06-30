Μέσα από συζητήσεις και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, η εκπομπή καταγράφει τις διαδρομές των καλλιτεχνών που άφησαν το αποτύπωμά τους στη μουσική.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 παρουσιάζει το Rythmos Classics, ένα νέο limited documentary series αφιερωμένο στους σπουδαιότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, το Rythmos Classics καταγράφει τις διαδρομές των καλλιτεχνών που άφησαν το αποτύπωμά τους στη μουσική.

Πρώτος καλεσμένος, ο μοναδικός Αντώνης Ρέμος.

Τρεις δεκαετίες. Μια φωνή.Ένας σύγχρονος ερμηνευτής που είναι ήδη κλασικός. Σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, ο Αντώνης Ρέμος κάνει έναν απολογισμό των 30 χρόνων της πορείας του, θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα και μοιράζεται ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έγιναν μέρος της ζωής μας.

Γιατί δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι οι ιστορίες πίσω από αυτά. Οι μεγάλες συνεργασίες και οι στιγμές που έγιναν μουσική.

Δείτε ολόκληρο το πρώτο επεισόδιο του Rythmos Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 στο YouTube, Rythmos Tube.