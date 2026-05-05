Τι ανάφερει η ανακοίνωση του Συνδέσμου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΠΟΕ:

«Ο ΣΑΠΟΕ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο και όλη την ομάδα του ΕΚΚΟΜΕΔ για την έγκριση του πενταετούς Σχεδίου Δράσης "Greece On Screen" από το Υπουργικό Συμβούλιο, μια απόφαση που συνιστά ορόσημο για τον οπτικοακουστικό τομέα της χώρας.

Η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πενταετούς πλάνου χρηματοδότησης ύψους €750 εκατ. για την περίοδο 2026–2030 αποτελεί πραγματικά σπουδαία είδηση για τον κλάδο, αφού εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα που απαιτούνται για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ευνοεί την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατανομή πόρων που καλύπτει το σύνολο του οικοσυστήματος: από τα €412 εκατ. για επενδυτικά και επιλεκτικά προγράμματα παραγωγής και διανομής, έως το πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων ύψους €210 εκατ. σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, ανάμεσά τους τις ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής που εκπροσωπούμε.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε την ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δράσεις εξωστρέφειας και πολιτιστικής διπλωματίας που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα.

Το "Greece On Screen" αποτελεί την πιο συνεκτική και φιλόδοξη εθνική στρατηγική για τον κλάδο που έχει εκπονηθεί έως σήμερα, και επιβεβαιώνει αυτό που ο ΣΑΠΟΕ έχει επανειλημμένως υποστηρίξει: ότι η επένδυση στην οπτικοακουστική δημιουργία αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Εκφράζουμε την ευχή και την προσδοκία να συνεχιστεί αυτή η στρατηγική κατεύθυνση, και να εμβαθυνθεί η ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, του ΕΚΚΟΜΕΔ και του ΣΑΠΟΕ, με κοινό στόχο την ενίσχυση και την άνθηση του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας μας».