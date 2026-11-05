Η ζωντανή μετάδοση της ευρωπαϊκής αναμέτρησης από την «Allwyn Arena» χάρισε στο MEGA την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, καταγράφοντας ποσοστό 26,5% στο σύνολο του κοινού και μέγιστο μερίδιο 38,9% στα ανδρικά κοινά.

Μία ακόμη μοναδική ποδοσφαιρική βραδιά απόλαυσαν οι φίλαθλοι το βράδυ της Τετάρτης, χαρίζοντας στο MEGA την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης μέσα από τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης. Το MEGA απέδειξε για ακόμα μία φορά πως αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Η συναρπαστική αναμέτρηση στην «Allwyn Arena» σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, σημείωσε ποσοστό 26,5% στο σύνολο του κοινού και 27,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Η κάλυψη του αγώνα ξεπέρασε τους 1,7 εκατ. τηλεθεατές, ενώ το MEGA επικράτησε ολοκληρωτικά σε όλα τα ανδρικά κοινά, καταγράφοντας μέγιστο μερίδιο 38,9%.

Η μεγάλη βραδιά ξεκίνησε στο MEGA από τις 19:00 με το Pre-Game και τον Παναγιώτη Περπερίδη στην παρουσίαση. Η εκπομπή μετέφερε ζωντανά τον παλμό πριν από τη σέντρα με ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα των δύο ομάδων, καταλαμβάνοντας επίσης την πρώτη θέση στην τηλεθέαση με ποσοστό 14% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού με το UEFA Champions League είναι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Το MEGA συνεχίζει να προσφέρει στους τηλεθεατές τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με πλούσια δράση και δυνατές ευρωπαϊκές μονομαχίες.