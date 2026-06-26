Τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι νέοι, όταν εφοδιάζονται με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες με επιστημονική ακρίβεια.

Οι έφηβοι μπορούν να αποτελέσουν το ισχυρότερο «φίλτρο» απέναντι στην «κλιματική παραπληροφόρηση». Το SchoolFan (Schools Against Fake News for a Cooler Future), ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές,έχοντας λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με ακρίβεια το 80% έως 90% του ψευδούς περιεχομένου που αφορά την κλιματική αλλαγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία, αποτέλεσμα διετούς συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, ολοκληρώνεται επίσημα στις 28 Ιουνίου.

Το έργο αφήνει ως παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο,που βασίζεται στην επιστήμη των πολιτών, τον ψηφιακό γραμματισμό και την κριτική σκέψη. Τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι νέοι, όταν εφοδιάζονται με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες με επιστημονική ακρίβεια. Η έκθεση σε ψευδείς ειδήσεις για το κλίμα αποτελεί καθημερινή ψηφιακή πρόκληση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πάνω από 350 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέλυσαν περιεχόμενο σχετικό με την κλιματική αλλαγή,σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube,εφαρμόζοντας ειδικά πρωτόκολλα επαλήθευσης.

Η έρευνα ανέδειξε ότι το 27%του περιεχομένου που εξετάστηκε στην Πορτογαλία ήταν ψευδές, έναντι 20%στην Ισπανία και 19% στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές πέτυχαν αξιοπιστία της τάξης του 80%έως 90% κατά την ταξινόμηση και ανάλυση του περιεχομένου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 350 μαθητές, 93 εκπαιδευτικοί και 32 σχολικές τάξεις. Το έργο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Aveiro, το Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, το Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβόνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη γαλλικήοργάνωση Cercle FSER. Το SchoolFan παρέχει πλέον στην εκπαιδευτική κοινότητα έναν ολοκληρωμένο οδηγό βέλτιστων πρακτικών και ψηφιακό υλικό,διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες.