Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 21:00 το βράδυ, το Άλσος Παγκρατίου μετατρέπεται σ’έναν ανοιχτό χώρο μουσικής, ρυθμού και διασκέδασης για το “Sfera Park Concert”, ένα ξεχωριστό live experience που παρουσιάζει ο Sfera 102.2, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Σ’ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της πόλης, λίγο πριν το καλοκαίρι ξεκινήσει επίσημα, ο Sfera 102.2 διοργανώνει ένα ανοιχτό μουσικό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και καλεσμένους που ξέρουν πώς να ανεβάζουν την ένταση.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με τον Πέτρο Καρρά να αναλαμβάνει το dj set και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δυνατό opening act από τον dPans, που θα δώσει τον ρυθμό για να μετατραπεί το πάρκο σε dancefloor.

Το μεγάλο highlight της βραδιάς είναι φυσικά η εμφάνιση της Marseaux. Με το ιδιαίτερο urban pop ύφος της, τις πλατινένιες επιτυχίες και τη δυναμική σκηνική της ενέργεια, η Marseaux έρχεται για ένα μοναδικό live performance που αναμένεται να γίνει το απόλυτο μουσικό moment της άνοιξης στην Αθήνα.

Το “Sfera Park Concert” δεν είναι απλώς μία συναυλία. Είναι η τέλεια αφορμή για να ζήσεις την πόλη διαφορετικά: με φίλους, μουσική και καλοκαιρινό vibe, σ’ ένα από τα πιο αγαπημένα spots της Αθήνας.

Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Info

Ημ/νία: Παρασκευή 29 Μαΐου

Μέρος: Άλσος Παγκρατίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη