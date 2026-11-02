Το διάστημα από τις 24 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου, ο σταθμός κατέγραψε αυξημένες επιδόσεις στα δελτία ειδήσεων, την πρωινή ενημέρωση, την απογευματινή ζώνη, καθώς και στις αθλητικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανοδική πορεία ο ΣΚΑΪ, κερδίζει όλο και περισσότερο την προτίμηση των τηλεθεατών με το ενημερωτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό του πρόγραμμα.

Από τις 24 Αυγούστου και μέχρι σήμερα, το κοινό αποδεικνύει καθημερινά πως εμπιστεύεται τον ΣΚΑΪ για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του, ανεβάζοντας την τηλεθέαση στο σύνολο της ημέρας και κατατάσσοντάς τον στις πρώτες θέσεις των μετρήσεων.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου (19 - 31/10), ο ΣΚΑΙ είναι ψηλά, σταθερά πρώτος στην ημερήσια τηλεθέαση.





Με σεβασμό στους τηλεθεατές όλων των ηλικιών, ο ΣΚΑΪ παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση, συναρπαστική αθλητική θέαση, ποιοτική μυθοπλασία και ψυχαγωγία και τυπολογίες προγράμματος που αγγίζουν τα ενδιαφέροντα όλων (μαγκαζίνο, ταξίδι, υγεία, ντοκιμαντέρ κ.λπ.). Όλες οι ζώνες του παρουσιάζουν άνοδο λόγω της θετικής ανάδρασης του κοινού στο ποιοτικό και προσεγμένο περιεχόμενό του. Ο μήνας Οκτώβριος έκλεισε με ποσοστό στο σύνολο κοινού 13%, σημειώνοντας άνοδο μιας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα για το διάστημα 24/08-31/10:

Τα Δελτία Ειδήσεων (Δευτέρα-Κυριακή) βρίσκονται σε σταθερή άνοδο. Το ανανεωμένο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού (Δευτέρα-Παρασκευή) σημειώνει βελτιωμένη απόδοση: από τις 24/08 έως τις 30/09 είχε ποσοστό στο σύνολο κοινού 11%, ενώ την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου (26-30/10) το ποσοστό ήταν 12,8%.

Κεντρικό Δελτίο (Δευτέρα-Κυριακή): 11,4 στο σύνολο & 7,9 στο 18-54 (9,7 & 6,5 αντίστοιχα το 2025).

Μεσημβρινό Δελτίο (Δευτέρα-Κυριακή): 18,8 στο σύνολο & 12 στο 18-54 (16,3 & 8,9 αντίστοιχα το 2025).

Οι ενημερωτικές εκπομπές Δευτέρα - Παρασκευή και Σάββατο - Κυριακή αφήνουν πίσω τον ανταγωνισμό και έχουν αλλάξει το πρόσημο στο τι επιλέγει να παρακολουθεί το κοινό στα ανάλογα slots.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ συγκέντρωσε 17,6 στο σύνολο και 10,2 στο 18-54 (16,8 και 13 αντίστοιχα το 2025).

Οι ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ, 19,2 στο σύνολο και 12,3 στο 18-54 (17,4 και 9 το 2025).

Το ΣΗΜΕΡΑ, 20,9 στο σύνολο και 11,5 στο 18-54 (19,8 και 10,7 αντίστοιχα το 2025).

Το LIVE YOU, 15,8 στο σύνολο και 10,6 στο 18-54 (12,2 και 6,9 το 2025).

Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 17,8 στο σύνολο και 9,7 στο 18-54 (έναντι 17 και 11,6 το 2025).

Το WEEKEND LIVE, 11 στο σύνολο και 8,2 στο 18-54 (7,6 και 5,6 το 2025).

Αλλά και η καινούργια εκπομπή ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ 10 έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού σε ποσοστό 15 για το σύνολο και 9 για το δυναμικό κοινό.

Η απογευματινή ζώνη του σταθμού, με το ποιοτικό μαγκαζίνο Studio στις 3 και την απολαυστική καθημερινή σειρά ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού:

Απογευματινή ζώνη 15.00 – 19.43: 9,2 στο σύνολο και 7,9 στο 18-54 (5 με 4,6 αντίστοιχα το 2025).

Αλλά και στην Prime Time ζώνη, οι ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ έχουν γίνει το αγαπημένο πρόγραμμα όλων των γυναικείων κοινών, που το έχουν φέρει πρώτο στη ζώνη του με ποσοστό 19,7%.

Το VOICE OF GREECE POWERED BY TELEKOM παραμένει σταθερά πρώτο και κάθε βδομάδα, με μέσο όρο 29,1 στο σύνολο και 21,4 στο 18-54.

Οι αθλητικές διοργανώσεις που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού και όχι μόνο. Ενδεικτικά, οι αγώνες που μεταδόθηκαν στις 28 Οκτωβρίου σημείωσαν:

SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΟ-ΑΡΗΣ: 16,7 στο σύνολο και 18,2 στο 18-54

SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: 18,9 στο σύνολο και 20 στο 18-54.