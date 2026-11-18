Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω αναβάθμιση του ενημερωτικού site του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ανάληψη της διεύθυνσης του skai.gr από τον δημοσιογράφο Βασίλη Πούλο. Με σημαντική εμπειρία σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ο νέος διευθυντής έχει εργαστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω αναβάθμιση του ενημερωτικού site του ΣΚΑΪ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Βασίλη Πούλο στη θέση του Διευθυντή skai.gr.

Δημοσιογράφος με σημαντική εμπειρία σε μεγάλους μιντιακούς οργανισμούς της χώρας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο), ο Βασίλης Πούλος εργάζεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, σε θέσεις ευθύνης.

Με την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά του, αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό και να συμβάλει στην αναβάθμιση του αξιόπιστου ενημερωτικού-ειδησεογραφικού site του Ομίλου, skai.gr.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στον Βασίλη Πούλο καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.