Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επίσημη εμφάνιση, ο 46χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ και μέτοχος της ιταλικής Ραβένα FC φορά ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για την αναμέτρηση της Serie C απέναντι στη Φορλί, σε μια συμβολική συμμετοχή που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΠΟΡ FM TV 2 την Κυριακή στις 18:30.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 18:30, ώρα Ελλάδας, ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο επιστρέφει στο γήπεδο με τη φανέλα της ιταλικής Ραβένα FC, στη Serie C και ο ΣΠΟΡ FM TV θα μεταδώσει live και αποκλειστικά αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Τον Ιούνιο, ο Ροναλντίνιο υπέγραψε με τη Ραβένα σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο 46χρονος σούπερ σταρ εντάχθηκε στο επενδυτικό σχήμα του συλλόγου ως μέτοχος, με έναν ξεχωριστό όρο: να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας. Μια συμμετοχή με συμβολικό χαρακτήρα, που γίνεται πραγματικότητα αυτή την Κυριακή, στις 18:30 (ΣΠΟΡ FM TV 2).

Ο άλλοτε αστέρας των Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα και Μίλαν, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επαγγελματικό επίπεδο το 2015 με τη Φλουμινένσε, φοράει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για το ντέρμπι με τη Φορλί.

Σε ανακοίνωσή της η Ραβένα αναφέρει για την επιστροφή του Βραζιλιάνου άσου: «Πρόκειται για ένα γεγονός που θα στρέψει τα βλέμματα όλου του κόσμου στο Stadio Bruno Benelli. […]Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μένουν στη μνήμη για όσα έχουν κατακτήσει, και άλλοι που ξεχωρίζουν και για τα συναισθήματα που έχουν χαρίσει. […] Ο Ροναλντίνιο ανήκει σε αυτή τη σπάνια κατηγορία πρωταθλητών που μπορούν να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε καθαρή χαρά: με μια απρόβλεπτη κίνηση, μια στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας, ένα χαμόγελο που γεφυρώνει γήπεδα και γενιές».