Η εκπομπή με τον Παντελή Διαμαντόπουλο θα μεταδίδεται από Τρίτη έως Παρασκευή αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων των ελληνικών ομάδων.

Η πρώτη αθλητική εκπομπή του ΣΠΟΡ FM TV είναι γεγονός! Τα «BALLBOYS» κάνουν πρεμιέρα απόψε, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο (μετά τις 23.00), έτοιμα να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.

Κάθε εβδομάδα, από Τρίτη έως και Παρασκευή, μόλις ολοκληρώνεται ο τελευταίος αγώνας των ελληνικών ομάδων, μια δυνατή δημοσιογραφική παρέα με άποψη, εμπειρία και διάθεση για αποκαλύψεις αναλαμβάνει δράση.

Ο Παντελής Διαμαντόπουλος, έχοντας δίπλα του με εναλλασσόμενη παρουσία τους Μιχάλη Τσόχο, Κώστα Ψάρρα, Ελένη Παπαδοπούλου και Βάιο Τσούτσικα, αναλύει και σχολιάζει την αθλητική επικαιρότητα. Με ζωντανές συνδέσεις από τα σημεία της δράσης, αποκλειστικά ρεπορτάζ, ξεχωριστά θέματα και εκλεκτούς καλεσμένους.

Τα «BALLBOYS» φέρνουν στις οθόνες μας τις πρώτες δηλώσεις μετά τους αγώνες, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις — πάντα με χαλαρή, διασκεδαστική και αυθεντικά... ραδιοφωνική διάθεση.

Ταυτότητα Εκπομπής «THE BALLBOYS»

Παρουσίαση: Παντελής Διαμαντόπουλος

Συμπαρουσίαση (εκ περιτροπής): Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Ψάρρας, Ελένη Παπαδοπούλου, Βάιος Τσούτσικας

Αρχισυνταξία: Σταύρος Χονδροθύμιος

Ημέρες προβολής: Τρίτη έως Παρασκευή (με τη λήξη των αγώνων των ελληνικών ομάδων)