Με τους David Olesnevich και Drew Schutte

Η Stagwell, η οποία έχει επεκτείνει και έχει διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των “owned media”, ανακοίνωσε την ενίσχυση της ανώτατης ομάδας διαχείρισης των enterprise owned media, διορίζοντας τους βετεράνους του εκδοτικού χώρου David Olesnevich και Drew Schutte στις θέσεις του chief growth officer και chief revenue officer, αντίστοιχα.

Οι νέες αυτές θέσεις έρχονται μετά το διορισμό του Ben Berentson από την Code and Theory ως CEO της Stagwell Owned Media νωρίτερα φέτος και σηματοδοτούν την πρόθεση της Stagwell να επεκτείνει περαιτέρω τις επενδύσεις και τις δραστηριότητές της στα owned media.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Stagwell απέκτησε μερίδιο 25% στον πολιτικό ειδησεογραφικό εκδότη RealClear Politics, προσανατολισμένο στη συντηρητική παράταξη, καθώς και σε 12 συνδεδεμένες εκδόσεις, οι οποίες ήδη είχαν μακροχρόνια συνεργασία σε projects με την Code and Theory. Η τρέχουσα επενδυτική της δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης την ReachTV, ένα δωρεάν, διαφημιζόμενο δίκτυο streaming που ξεκίνησε το 2016 ως πλατφόρμα βίντεο σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία, με στόχο ταξιδιώτες.

Η Stagwell δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τις λεπτομέρειες της εξαγοράς, αλλά άρχισε να αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο γύρω στο 2023. Η Stagwell είχε ανακοινώσει επίσης ότι απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία travel media και marketing Ink το 2018, χωρίς να δημοσιοποιήσει τους όρους της συμφωνίας.