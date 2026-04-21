Στις 12 τα μεσάνυχτα

Η εμπνευσμένη αληθινή ιστορία της δικηγόρου μεταναστευτικού δικαίου Τζούντι Γουντ και του αγώνα της, που άλλαξε για πάντα τη νομοθεσία ασύλου στις ΗΠΑ. Στην πρώτη της υπόθεση, η Τζούντι εκπροσωπεί μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της, αφού εκδιώχθηκε από τους Ταλιμπάν επειδή άνοιξε ένα σχολείο για κορίτσια. Ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα, η Τζούντι δίνει σκληρές μάχες μέσα και έξω από τα δικαστήρια, σώζοντας όχι μόνο τη ζωή της πελάτισσάς της, αλλά αλλάζοντας και τη νομοθεσία ασύλου στις ΗΠΑ. Η ιστορία μιας αξιοθαύμαστης γυναίκας, που ξεπέρασε τεράστια εμπόδια και μας θυμίζει πώς ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σον Χάνις

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μισέλ Μόναγκαν, Άλφρεντ Μολίνα, Λιμ Λουμπάνι, Πίτερ Κράους

SAINT JUDY

Βιογραφικό δράμα, Τρίτη 21 Απριλίου στις 24:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Δείτε το trailer της ταινίας SAINT JUDY εδώ.