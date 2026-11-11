Το ψυχολογικό θρίλερ θα παρουσιαστεί σήμερα στις 22:40 στο κανάλι του Star

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 22:40, ο Star θα προβάλλει το εμβληματικό τρίλερ "Παγίδα" σε σκηνοθεσία Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, με τους Τζος Χάρτνετ, Άριελ Ντόνοχιου, Σαλέκα Σιάμαλαν, Άλισον Πιλ. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν πατέρα, τον Κούπερ, την κόρη του και τον... "Χασάπη". Ο Κούπερ συνοδεύει την κόρη του σε μια μεγάλη συναυλία ποπ μουσικής. Η κόρη του, όμως, δεν γνωρίζει ότι ο Κούπερ είναι στην πραγματικότητα ο “Χασάπης”, ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος. Κι ενώ πατέρας και κόρη διασκεδάζουν ανάμεσα στο πλήθος, ο Κούπερ δεν αργεί να ανακαλύψει ότι η αστυνομία γνωρίζει ότι ο «Χασάπης» θα βρίσκονταν εκεί, και έχει οργανώσει έναν καλοστημένο κλοιό για να τον συλλάβει…

Δείτε το trailer της ταινίας ΠΑΓΙΔΑ (TRAP).