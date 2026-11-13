Η πενταετής συνεργασία καλύπτει το brand και performance marketing των αεροπορικών εταιρειών του ομίλου σε διεθνές επίπεδο, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2027

Η Omnicom Media ανέλαβε τον παγκόσμιο λογαριασμό media της Lufthansa Group, εξασφαλίζοντας πενταετή συνεργασία που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ενεργειών brand και performance marketing για τις αεροπορικές εταιρείες του ομίλου.

Η συνεργασία, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, αφορά τις Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines και Brussels Airlines και καλύπτει τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), της αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού (APAC). Περιλαμβάνει επίσης το παγκόσμιο performance marketing του ομίλου, με την Omnicom Media να αναλαμβάνει τη διαχείριση περίπου 10.000 ενεργών καμπανιών. Τον λογαριασμό διαχειριζόταν μέχρι σήμερα η Mindshare.

Στόχος της Lufthansa Group είναι η ενοποίηση του brand και performance media planning σε ένα ενιαίο μοντέλο συνεργασίας, το οποίο θα συνδυάζει τον κεντρικό συντονισμό με την εξειδικευμένη υποστήριξη των τοπικών αγορών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στα media και διατηρώντας τη διακριτή ταυτότητα κάθε αεροπορικής εταιρείας.

«Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο media που θα διασφαλίζει συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ολόκληρο το funnel, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική ταυτότητα κάθε αεροπορικού μας brand», δήλωσε ο Tanguy Cartuyvels, VP Global Marketing της Lufthansa Group.

Από την πλευρά του, ο Paul Remitz, CEO της Omnicom Media Germany, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις παγκόσμιες δυνατότητές της σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ομάδων της σε κάθε τοπική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογίας για τη σύνδεση των media investments με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τα εμπορικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε ο Steffen Klotz, Senior Director of Digital Commerce της Lufthansa Group, η Omnicom Media διαθέτει τις δυνατότητες σε επίπεδο data, τεχνολογίας και performance marketing που απαιτούνται για την καλύτερη προσαρμογή των επενδύσεων στα media στις ανάγκες των πελατών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Omnicom Media θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα marketing intelligence Omni, συμπεριλαμβανομένου του RADAR, ενός εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον αεροπορικό κλάδο, με στόχο τη βελτιστοποίηση του media planning, της υλοποίησης και της απόδοσης των καμπανιών.

Η ανάθεση του λογαριασμού της Lufthansa Group έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές διεθνείς επιτυχίες της Omnicom Media το 2026, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο λογαριασμός media της The Coca-Cola Company στη Βόρεια Αμερική, της Lidl στην περιοχή EMEA και της Lavazza σε παγκόσμιο επίπεδο.