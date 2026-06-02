Ανάλυση όλης της μπασκετικής δράσης στις pre game και post game εκπομπές.

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Οι συναρπαστικές αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για την ανάδειξη του πρωταθλητή 2025-26 της Stoiximan GBL είναι στην ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους σπουδαίους αγώνες της σειράς τελικών της Stoiximan GBL, προσφέροντας παράλληλα και όλη την ανάλυση της μπασκετικής δράσης στις pre game και post game εκπομπές.

Το πρώτος αγώνας της σειράς τελικών, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, θα μεταδοθεί αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 21:00, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, απευθείας από το ΣΕΦ, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου.

Ακολουθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 21:00, η μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ του δεύτερου αγώνα, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, απευθείας από το T-Center, σε περιγραφή Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 21:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τον τρίτο αγώνα από το ΣΕΦ, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου.

Η τέταρτη αναμέτρηση, αν χρειαστεί, θα μεταδοθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, απευθείας από το T-Center, ενώ αν απαιτηθεί και πέμπτη αναμέτρηση, θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 18:00, από το ΣΕΦ.

Σε όλες τις αναμετρήσεις, η δράση θα αρχίζει μία ώρα νωρίτερα, στις 20:00, με την pre game εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ μετά από κάθε ματς, θα ακολουθεί η post game εκπομπή με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την ανάλυση όλων των κρίσιμων φάσεων.

Οι αναμετρήσεις της σειράς τελικών της Stoiximan GBL, όπως και οι pre game και post game εκπομπές, θα μεταδοθούν, επίσης, και από την ERT COSMOS.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των μεταδόσεων:

Τέταρτη 3 Ιουνίου 2026, 21:00, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, ΣΕΦ

Αρχισυνταξία VAN: Κώστας Μιχαηλίδης

Περιγραφή αγώνα: Βαγγέλης Ιωάννου

Pre game & post game (από στούντιο στο ΣΕΦ): Κώστας Χαλβατσιώτης

Ρεπόρτερ: Λεωνίδας Μενεγάκης – Αποστόλης Τριανταφύλλου

Δελτία & ελεύθερο ρεπορτάζ: Κατερίνα Αναστασοπούλου

Social Media: Πελαγία Ελευθεριάδου

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 21:00, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, T-Center

Αρχισυνταξία VAN: Κώστας Μιχαηλιδης

Περιγραφή αγώνα: Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Pre game & post game (από στούντιο στο T-Center): Κώστας Χαλβατσιώτης

Ρεπόρτερ: Γιάννης Νάτου – Αποστόλης Τριανταφύλλου

Δελτία & ελεύθερο ρεπορτάζ: Κατερίνα Αναστασοπούλου

Social Media: Πελαγία Ελευθεριάδου

Δεύτερα 8 Ιουνίου 2026, 21:00, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, ΣΕΦ

Αρχισυνταξία VAN: Κώστας Μιχαηλίδης

Περιγραφή αγώνα: Βαγγέλης Ιωάννου

Pre game & post game (από στούντιο στο ΣΕΦ): Κώστας Χαλβατσιώτης

Ρεπόρτερ: Λεωνίδας Μενεγάκης – Αποστόλης Τριανταφύλλου

Δελτία & ελεύθερο ρεπορτάζ: Κατερίνα Αναστασοπούλου

Social Media: Πελαγία Ελευθεριάδου

Αν χρειαστεί: Τέταρτη 10 Ιουνίου 2026, 21:00, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, T-Center

Αρχισυνταξία VAN: Κώστας Μιχαηλιδης

Περιγραφή αγώνα: Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Pre game & post game (από στούντιο στο T-Center): Κώστας Χαλβατσιώτης

Ρεπόρτερ: Γιάννης Νάτου – Αποστόλης Τριανταφύλλου

Δελτία & ελεύθερο ρεπορτάζ: Κατερίνα Αναστασοπούλου

Social Media: Πελαγία Ελευθεριάδου

Αν χρειαστεί: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, 18:00, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, ΣΕΦ

Αρχισυνταξία VAN: Κώστας Μιχαηλίδης

Περιγραφή αγώνα: Βαγγέλης Ιωάννου

Pre game & post game (από στούντιο στο ΣΕΦ): Κώστας Χαλβατσιώτης

Ρεπόρτερ: Λεωνίδας Μενεγάκης – Αποστόλης Τριανταφύλλου

Δελτία & ελεύθερο ρεπορτάζ: Κατερίνα Αναστασοπούλου

Social Media: Πελαγία Ελευθεριάδου