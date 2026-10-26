Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, καταγράφοντας μέσο μερίδιο 15,2% στο σύνολο του κοινού και προπορευόμενο του ανταγωνισμού κατά 4,9 μονάδες στο δυναμικό κοινό.

Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη.

Ειδικότερα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης και το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μέσο μερίδιο 15,2% στο σύνολο του κοινού και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να κυμαίνεται στις 4,3 και πλέον μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του. Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό 18-54, η εκπομπή ήταν πρώτη με μέσο μερίδιο 13,7% και προπορεύθηκε του ανταγωνισμού κατά 4,9 και πλέον μονάδες.

Σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα οι «Εξελίξεις τώρα» σημείωσαν μέσο ποσοστό 17,8%. Η κάλυψη της εκπομπής έφτασε τους 1.308.000 τηλεθεατές.

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην έγκυρη και σε βάθος ενημέρωση, διατηρώντας δυναμική παρουσία στην καταγραφή και την ανάλυση της επικαιρότητας κάθε Σαββατοκύριακο.