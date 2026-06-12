Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου στο MEGA.

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου στο MEGA.

Η δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής αναφορικά με τη σεισμική άμυνα της χώρας, με μαρτυρίες των καθ’ ύλην αρμοδίων και ενδελεχή παρουσίαση των δεδομένων, κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και έφερε το «MEGA Stories» στην πρώτη θέση με 12,7% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή ήταν πρώτη και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 10,3%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το «MEGA Stories» κατέγραψε εντυπωσιακή δυναμική σε επιμέρους κοινά, φτάνοντας σε μερίδιο τηλεθέασης έως και 18,1%.

Με εργαλεία τη βαθιά δημοσιογραφική έρευνα, τη διασταύρωση των στοιχείων και την ανάδειξη της αθέατης πλευράς των γεγονότων, το «MEGA Stories» συνεχίζει να φωτίζει τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, δίνοντας τον λόγο σε ανθρώπους που αξίζει να ακουστούν.