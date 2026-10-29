Η σατιρική εκπομπή του MEGA κατέγραψε 17,3% στο γενικό σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ένα ακόμη «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης και βρέθηκε στην κορυφή το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Οι τηλεθεατές απάντησαν θετικά στην πρόσκληση του Λάκη Λαζόπουλου και συντονίστηκαν μαζικά στο MEGA, χαρίζοντας στην αγαπημένη σατιρική εκπομπή την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης με 17,3% στο γενικό σύνολο. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» αναδείχθηκε πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 14,7%.

Για μία ακόμη Τετάρτη, ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε τον δικό του σατιρικό τόνο στην επικαιρότητα, ενώ το κοινό απόλαυσε ξανά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινό το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε το 22,3%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές και ένα νέο, ανατρεπτικό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.