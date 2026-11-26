Την ανάθεση έχει αναλάβει η OpenDoor

Η Amazon ενισχύει τη συνεργασία της με την WPP Media, αναθέτοντας στον όμιλο τη διαχείριση του διαφημιστικού προϋπολογισμού της κινηματογραφικής εταιρείας Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το «Campaign UK», η συμφωνία αφορά τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής (EMEA) και της Ασίας-Ειρηνικού. Την ανάθεση έχει αναλάβει η OpenDoor, η εξειδικευμένη στην Amazon εταιρεία του ομίλου WPP, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Στην αμερικανική αγορά, το λογαριασμό της Amazon MGM Studios διαχειρίζεται η Omnicom Media.

Μία από τις σημαντικότερες επερχόμενες προκλήσεις για την WPP Media αναμένεται να είναι η παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της νέας ταινίας James Bond, καθώς η Amazon MGM Studios κατέχει τα δικαιώματα του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise. Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζει νέες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα Masters of the Universe, Mercy, Project Hail Mary και Der Tiger. Ο επικεφαλής των Prime Video και Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, έχει ανακοινώσει το στόχο παραγωγής 15 κινηματογραφικών ταινιών ετησίως.

Η Amazon εξαγόρασε το ιστορικό στούντιο Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) το 2022, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, καθώς και τον ανταγωνισμό της με το Netflix μέσω της πλατφόρμας Prime Video.