Τη μουσική βραδιά παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας, με την καλλιτεχνική έκφραση και τον διάλογο διαφορετικών μουσικών παραδόσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντά στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τον διεθνούς φήμης Γαλλολιβανέζο τρομπετίστα και συνθέτη Ibrahim Maalouf, σε μια συναυλία που φέρνει κοντά τον ορχηστρικό ήχο και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Τη μουσική βραδιά παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας, με την καλλιτεχνική έκφραση και τον διάλογο διαφορετικών μουσικών παραδόσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Πολυβραβευμένος και με ξεχωριστή προσωπική μουσική γλώσσα, ο Ibrahim Maalouf μετατρέπει την τρομπέτα σε ένα εκφραστικό μέσο που αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα. Μέσα από τη σύμπραξή του με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, δημιουργείται ένα ηχητικό ταξίδι με μουσικές εναλλαγές, όπου η σύγχρονη δημιουργία συναντά τον συμφωνικό ήχο και η μουσική αναδεικνύεται ως μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους.

Μουσική Διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μαθιόπουλος

Κιθάρα: François Delporte