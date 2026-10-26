Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30.
Στη συναυλία, με τον εξαίρετο σολίστα Σίμο Παπάνα (βιολί) και υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου, θα παρουσιαστούν δημοφιλή έργα των Μπετόβεν, Ροσίνι και Παγκανίνι.
Πρόγραμμα συναυλίας
Gioacchino Rossini: «La gazza ladra» («Η κλέφτρα κίσσα») – Ouverture
Niccolò Paganini: «Violin Concerto no. 4»
Allegro maestoso
Adagio flebile con sentimento
Rondo Galante. Andantino gaio
Ludwig van Beethoven: «Συμφωνία αρ.7 σε λα μείζονα, op.92» – Πρωτότυπη διευρυμένη ενορχήστρωση: Μιχάλης Οικονόμου
-Poco sostenuto – Vivace
-Allegretto
-Presto
-Allegro con brio
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
Σολίστ: Σίμος Παπάνας (βιολί)
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου
Μιχάλης Οικονόμου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
20€, 15€, 10€ (μειωμένο)