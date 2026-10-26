Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και με σολίστ τον Σίμο Παπάνα στο βιολί, η ορχήστρα παρουσιάζει δημοφιλή έργα των Μπετόβεν, Ροσίνι και Παγκανίνι.