Την Τετάρτη 20 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 22:00

Η κορύφωση της σεζόν πλησιάζει για τις διοργανώσεις της UEFA, με τους τελικούς του Europa League και του Conference League να έρχονται σε δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές στον ΑΝΤ1.

UEFA Europa League

Ο τελικός αναμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα έρχεται την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Στον τελικό του UEFA Europa League, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 22:00, Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης με έπαθλο το τρόπαιο του UEFA Europa League. Δύο ομάδες που ξεχώρισαν από τη League Phase της διοργάνωσης και κατάφεραν να φτάσουν ως τον μεγάλο τελικό με εντυπωσιακή πορεία. Αμφότεροι οι αντίπαλοι ανέτρεψαν τα εις βάρος τους σκορ των πρώτων αγώνων στη φάση των ημιτελικών για να πάρουν την πρόκριση, με τη Φράιμπουργκ να αποκλείει τη Μπράγκα και την Άστον Βίλα να αφήνει εκτός τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Φράιμπουργκ αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και οργανωμένα σύνολα της Γερμανίας, με τον Γιούλιαν Σούστερ να την οδηγεί στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της χάρη στο υψηλής έντασης ποδόσφαιρο που έπαιξε. Απέναντί της η Άστον Βίλα του πολυνίκη προπονητή Ουνάι Έμερι, που αναζητά την πέμπτη του κατάκτηση στο UEFA Europa League. Η ομάδα του επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά το 1982, όταν και είχε κερδίσει το τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών.

UEFA Conference League

Ο τελικός αναμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο έρχεται την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Στον τελικό του UEFA Conference League, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 22:00, η Κρίσταλ Πάλας θα παλέψει κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Λειψία. Η ομάδα του Λονδίνου ξεκίνησε ως ένα εκ των φαβορί της διοργάνωσης και παρά το μέτριο ξεκίνημά της έφτασε στον τελικό αποκλείοντας τη Σαχτάρ με δύο νίκες στους ημιτελικούς. Αντίστοιχα και η Ράγιο Βαγιεκάνο, νίκησε δύο φορές τη Στρασμπούρ για να προκριθεί στον τελικό, ενώ στη φάση των «8» άφησε εκτός συνέχειας την ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Η Κρίσταλ Πάλας, με τα εντυπωσιακά επιτεύγματα την τελευταία διετία, φτάνει ως το τέλος του δρόμου στην πρώτη παρουσία της σε ευρωπαϊκά «σαλόνια». Η Ράγιο Βαγιεκάνο από την άλλη, έγινε η 13η ισπανική ομάδα που θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό τελικό, διεκδικώντας τον παρθενικό της τίτλο, μόλις στη δεύτερη ευρωπαϊκή της συμμετοχή.

