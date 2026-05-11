Αναλαμβάνει τη θέση του Senior Business Development and Operations Manager του Ομίλου Metromedia

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Metromedia:

«Ο Όμιλος Metromedia καλωσορίζει τον Αλέξη Καρακατσάνη. Έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία 30 ετών στον χώρο του audio ως Group Program Director στη Θεσσαλονίκη (Star FM, Heart FM) και την Αθήνα (Ρυθμός 949, Easy 97,2), ως Digital Audio Manager της Audiomax (Δίεση, Δρόμος, Alpha) και Country Manager του Radioplayer Greece ο Αλέξης Καρακατσάνης αναλαμβάνει τη θέση του Senior Business Development and Operations Manager του Ομίλου Metromedia (Metropolis 95,5, Zoo 90,8, Velvet 96,8, Tranzistor 100,3, metrosport.gr).

Με την πολύτιμη εμπειρία του και τη δημιουργική του διάθεση θα συμβάλλει καθοριστικά στην στρατηγική και την ανάπτυξη των ραδιοφωνικών brands του Ομίλου».