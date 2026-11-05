Ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να επικράτησε στον δεύτερο γύρο προσφορών για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την τετραετία 2027-2031, με το τίμημα να τοποθετείται άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Νέα δεδομένα στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης διαμορφώνει η διαφαινόμενη απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA από τον όμιλο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου περνά το σύνολο των αγώνων του Champions League, του Europa League και του Conference League για την τετραετία 2027-2031, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028 έως και τη σεζόν 2030-2031.

Η πλευρά Αλαφούζου φέρεται να επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προσφορών έναντι του σχήματος Percapita/Strawstream. Το πακέτο περιλαμβάνει περίπου 500 αναμετρήσεις ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά το αθλητικό περιεχόμενο που θα έχει στη διάθεσή του ο όμιλος.

Το οικονομικό τίμημα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες το τοποθετούν πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ συνολικά για την τετραετία, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για 320 εκατ. ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει κομβικό βήμα για την ανάπτυξη του ΣΠΟΡ FM TV και την ενίσχυση της θέσης του ομίλου ΣΚΑΪ στις αθλητικές μεταδόσεις. Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες εμπορικές και χορηγικές συνεργασίες γύρω από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για συνδρομητές και διαφημιστικά έσοδα.