Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τα Panathēnea, στηρίζοντας ενεργά τη διοργάνωση του 2026 και συμβάλλοντας στην καθιέρωσή της ως ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά σημεία συνάντησης δημιουργικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του ΕΚΚΟΜΕΔ για την ανάδειξη της Ελλάδας — και ιδιαίτερα της Αθήνας — σε διεθνή κόμβο οπτικοακουστικής δημιουργίας και δημιουργικών βιομηχανιών, όπου ο πολιτισμός, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα συνδέονται δυναμικά και παράγουν νέα οικοσυστήματα ανάπτυξης.

Μέσα από τη σύμπραξη με τα Panathēnea, το ΕΚΚΟΜΕΔ επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή εξωστρέφεια της χώρας και να δημιουργήσει ένα σταθερό πεδίο διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη μουσική, τα ψηφιακά μέσα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα videogames, τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργική οικονομία.

Τα Panathēnea αποτελούν πλέον θεσμό με ισχυρή διεθνή δυναμική, που αναδεικνύει την Αθήνα ως σύγχρονο σημείο συνάντησης δημιουργών, επενδυτών, καλλιτεχνών, τεχνολόγων και επαγγελματιών της καινοτομίας από όλη την Ευρώπη. Η στρατηγική συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ φιλοδοξεί να προσδώσει στη διοργάνωση μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό χαρακτήρα και να ενισχύσει περαιτέρω τον διεθνή της αντίκτυπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΚΟΜΕΔ συμμετέχει ενεργά σε δράσεις, συζητήσεις, workshops και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη διασύνδεση του οπτικοακουστικού τομέα με την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη δημιουργία νέων συνεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλου, καθώς και στελεχών του Οργανισμού στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση του Φορέα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δημιουργικής οικονομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Η στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ στα Panathēnea 2026 υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Εξωστρέφειας και εντάσσεται στον άξονα AV Fusion του Δημιουργικού Κόμβου του ΕΚΚΟΜΕΔ, αποτελώντας μία από τις βασικές δράσεις του για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ οπτικοακουστικής δημιουργίας, τεχνολογίας, ψηφιακής καινοτομίας και δημιουργικών βιομηχανιών.