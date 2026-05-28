Η POLITICAL MEDIA GROUP ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τον επιχειρηματία Ανδρέα Αλκιβιάδη Δαυίδ σε μια σύμπραξη που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στον χώρο της ενημέρωσης, των μέσων επικοινωνίας και των σύγχρονων υπηρεσιών περιεχομένου.

Ο Ανδρέας Αλκιβιάδης Δαυίδ προέρχεται από μια οικογένεια με ιστορική διαδρομή στον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό κόσμο. Το όνομα Δαυίδ έχει συνδεθεί με τη διορατικότητα, τη μακροπρόθεσμη σκέψη, τη στρατηγική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία επιχειρηματικού αποτυπώματος που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Ως απόγονος μιας οικογένειας που συνέβαλε καθοριστικά στην επιχειρηματική ιστορία της χώρας, ο Ανδρέας Δαυίδ φέρνει μαζί του όχι μόνο την κληρονομιά ενός σημαντικού ονόματος, αλλά και μια νέα, δυναμική αντίληψη για τον ρόλο της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των μέσων στη σύγχρονη εποχή.

Η συνεργασία του με την POLITICAL MEDIA GROUP δεν αποτελεί μια απλή επιχειρηματική σύμπραξη. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική, στην κατεύθυνση και στις προοπτικές του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της POLITICAL MEDIA GROUP να επενδύει σε συνεργασίες με ανθρώπους που διαθέτουν όραμα, διεθνή αντίληψη, επιχειρηματική κουλτούρα και ουσιαστική διάθεση συμμετοχής σε έργα με προοπτική.

Η αρχή αυτής της σχέσης αποτυπώθηκε ήδη μέσα από τη συμμετοχή της Dominor Holdings, εταιρείας συμφερόντων του κ. Δαυίδ, ως στρατηγικού εταίρου στο πρώτο Athens Defence Summit. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε στην οικονομική υποστήριξη της διοργάνωσης, αλλά υπήρξε ουσιαστική και πολυεπίπεδη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συνεδρίου υψηλού κύρους, με σημαντικές παρουσίες και ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα.

Ο Ανδρέας Δαυίδ πιστεύει στη δύναμη της πληροφορίας και στην ανάγκη τα σύγχρονα μέσα να λειτουργούν με εξωστρέφεια, αξιοπιστία, στρατηγική σκέψη και παραγωγή ουσιαστικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με την POLITICAL MEDIA GROUP έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, να διευρύνει τις δυνατότητές του και να δημιουργήσει νέες προοπτικές στον χώρο των media, της επικοινωνίας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών ενημέρωσης.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας, ο κ. Ανδρέας Αλκιβιάδης Δαυίδ δήλωσε:

«Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ικανοποίηση το γεγονός ότι μέσα από τη συνεργασία μου με την Political Media Group πραγματοποιώ μια προσωπική επιθυμία που συνδέεται με την επιχειρηματική μου ενασχόληση στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι για μένα απλώς ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Είναι μια συνειδητή επιλογή συμμετοχής σε έναν Όμιλο που, μέσα από την πολυετή του παρουσία, έχει αποδείξει τη δυναμική, τη συνέπεια, την πρόοδο και την προοπτική του στον χώρο των media.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ικανοποίηση για τη γνωριμία και την επικοινωνία μου με τον Νίκο Καραμανλή και τον Γιώργο Καραμανλή, δύο ανθρώπους που υπηρετούν με όραμα, εργατικότητα και πίστη αυτό που έχουν δημιουργήσει.

Από την πλευρά μου, θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε η συνεργασία αυτή να αποδειχθεί ουσιαστική, δημιουργική και μακρόπνοη. Πιστεύω στις δυνατότητες της Political Media Group και είμαι αποφασισμένος να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε ο Όμιλος να δυναμώσει ακόμη περισσότερο, να διευρύνει την επιρροή του και να φτάσει στην κορυφή.

Ξεκινάμε με πίστη, σεβασμό, φιλοδοξία και κοινό όραμα για το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της POLITICAL MEDIA GROUP, κ. Νίκος Καραμανλής, καλωσορίζοντας τον κ. Δαυίδ στον Όμιλο, υπογράμμισε τη σημασία της νέας συνεργασίας για την επόμενη ημέρα της εταιρείας:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε στην οικογένεια της Political Media Group τον Ανδρέα Δαυίδ, έναν νέο επιχειρηματία που κουβαλά μαζί του μια σπουδαία διαδρομή, μια ισχυρή οικογενειακή παρακαταθήκη, αλλά κυρίως ένα προσωπικό όραμα για το μέλλον των Μέσων Ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της εξωστρέφειας.

Η απόφαση του Ανδρέα να συμπορευθεί μαζί μας αποτελεί για τον Όμιλό μας μια σημαντική στιγμή. Δεν τη βλέπουμε απλώς ως μια επιχειρηματική συνεργασία, αλλά ως μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη δουλειά, στη δυναμική και στις προοπτικές της Political Media Group.

Στα χρόνια της διαδρομής μας έχουμε μάθει ότι οι μεγάλοι στόχοι δεν κατακτώνται μόνο με ιδέες, σχέδια και στρατηγική. Κατακτώνται κυρίως με τους κατάλληλους ανθρώπους. Ανθρώπους που διαθέτουν αντίληψη, ήθος, εξωστρέφεια και διάθεση να δημιουργήσουν κάτι που θα αφήσει αποτύπωμα.

Ο Ανδρέας Δαυίδ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Political Media Group ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, διεύρυνσης και ισχυρών συνεργειών. Η παρουσία του στο πλευρό μας ενισχύει αυτή την πορεία και μας γεμίζει με αισιοδοξία για όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

Θέλουμε προσωπικά να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη του. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι ουσιαστική, δημιουργική και μακρόπνοη.

Ανδρέα, καλώς ήρθες στην Political Media Group. Ξεκινάμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό όραμα να πάμε τον Όμιλο ακόμη πιο ψηλά».

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μόνο το προοίμιο μιας σειράς συνεργειών που προωθούνται από την POLITICAL MEDIA GROUP. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να ανακοινωθεί μία ακόμη σημαντική στρατηγική συνεργασία, αυτή τη φορά με έναν από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς ΜΜΕ της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Όμιλος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, διεύρυνσης και ισχυρής παρουσίας στον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.