Εξέταση των δεδομένων γύρω από το ενδεχόμενο εφαρμογής του μοντέλου κεντρικής διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League συνεδρίασε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της εκπόνησης σχετικής μελέτης στις εταιρείες Deloitte και PwC, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα γύρω από το ενδεχόμενο εφαρμογής του μοντέλου κεντρικής διαχείρισης.

Η ανακοίνωση της Super League

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και λοιπά σχετικά ζητήματα, από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC.