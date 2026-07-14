Ζητά εγγυήσεις για τον ανεξάρτητο παραγωγό και αιτείται συμμετοχή στη διαδικασία ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών – ΣΕΠΚΤΒ&Π κατέθεσε επίσημο Υπόμνημα Θέσεων και Αιτημάτων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ΕΚΚΟΜΕΔ, το ΕΣΡ, τα αρμόδια Υπουργεία και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές, με αφορμή τη γνωστοποιηθείσα σύμπραξη για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας streaming από τους τρεις μεγαλύτερους τηλεοπτικούς ομίλους της χώρας.

Το Υπόμνημα δεν αντιτίθεται στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής τηλεόρασης. Εκφράζει, ωστόσο, σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που η συγκέντρωση αυτή ενδέχεται να έχει στον κλάδο της ανεξάρτητης παραγωγής, στους όρους απασχόλησης στο δημιουργικό επάγγελμα και στη χρήση των δημόσιων ενισχύσεων. «Ο ανεξάρτητος παραγωγός δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο φορέας της δημιουργικής ανανέωσης, ο θεματοφύλακας της πολυφωνίας και το κρίσιμο αντίβαρο στη συγκέντρωση επικοινωνιακής ισχύος. Χωρίς αυτόν, η ελληνική τηλεόραση δεν θα παράγει απλώς λιγότερο περιεχόμενο — θα παράγει πιο ομοιόμορφο, πιο ελεγχόμενο και, τελικά, πιο φτωχό περιεχόμενο.» σημειώνεται

Τα βασικά σημεία του Υπομνήματος

Ο Σύνδεσμος εντοπίζει έξι δομικά ζητήματα ανταγωνισμού:

Μονοψωνιακή ισχύς: οι τρεις όμιλοι ελέγχουν αθροιστικά άνω του 70-75% της αγοράς. Όταν ενωθούν σε ένα κέντρο αποφάσεων, ο ανεξάρτητος παραγωγός χάνει κάθε διαπραγματευτική αυτονομία.

Κάθετος αποκλεισμός: οι όμιλοι διαθέτουν ιδιόκτητες θυγατρικές παραγωγής, δημιουργώντας δομικό κίνητρο να αποκλείουν τους ανεξάρτητους παραγωγούς από τα μεγάλα budget.

Πνευματική ιδιοκτησία: η απουσία ανταγωνισμού επιτρέπει την ομοιόμορφη επιβολή καταχρηστικών συμβάσεων εξαγοράς δικαιωμάτων (buyout contracts).

Κρατικές ενισχύσεις: δημόσιοι πόροι που χορηγούνται για τη στήριξη του συνόλου του κλάδου δεν μπορούν να αξιοποιούνται αποκλειστικά εντός κλειστής εμπορικής πλατφόρμας.

Αγορά εργασίας: ο περιορισμός των ανταγωνιστών αγοραστών εργασίας ενδέχεται να οδηγήσει σε συντονισμό αμοιβών σε βάρος σκηνοθετών, σεναριογράφων, ηθοποιών και τεχνικών.

AVMSD: ζητείται διευκρίνιση αν η υποχρέωση 30% ευρωπαϊκού περιεχομένου θα καλύπτεται αποκλειστικά από εσωτερικές παραγωγές ή θα περιλαμβάνει ανεξάρτητη παραγωγή.

Τα αιτήματα του Συνδέσμου

Σε περίπτωση έγκρισης της σύμπραξης, ο ΣΕΠΚΤΒ&Π ζητά δεσμευτικά διορθωτικά μέτρα (remedies):

Ποσόστωση 30% ανεξάρτητης παραγωγής στον ετήσιο προϋπολογισμό περιεχομένου της πλατφόρμας.

Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών βάσει της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.

Διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης με ανεξάρτητο εποπτικό επίτροπο (monitoring trustee).

Απαγόρευση ρητρών αποκλειστικότητας με δημιουργικό προσωπικό.

Ετήσια παρακολούθηση των συνθηκών αμοιβών στην αγορά εργασίας του κλάδου.

Διακριτό καθεστώς αδειοδότησης της πλατφόρμας από τα γραμμικά κανάλια.

Επίσης ο ΣΕΠΚΤΒ&Π αιτείται ρητά την αναγνώρισή του ως ενδιαφερόμενου τρίτου μέρους στη διαδικασία ελέγχου, με δικαίωμα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων και ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

«Δεν αντιτιθέμεθα στην ψηφιακή μετάβαση. Ζητάμε να γίνει με κανόνες. Η ελληνική τηλεόραση χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό από ανεξάρτητους παραγωγούς — και αν η νέα ψηφιακή εποχή αρχίσει με τον αποκλεισμό τους, θα χάσουμε ακριβώς αυτό που κάνει το ελληνικό περιεχόμενο αξιόλογο.» αναφέρει ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, Πρόεδρος, του Σύνδεσμου Ελλήνων Παραγωγών – ΣΕΠΚΤΒ&Π

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών – ΣΕΠΚΤΒ&Π εκπροσωπεί ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής κινηματογράφου, τηλεόρασης, βίντεο και παρεμφερών οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Τα μέλη του απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους και αποτελούν τον κύριο φορέα ανεξάρτητης δημιουργίας στην ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία.