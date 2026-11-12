«Ο στόχος μας και η δική σας ευθύνη»

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκαν σήμερα (12 Νοεμβρίου 2026) με εκπροσώπους της Meta Platforms (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Threads).

Η συνάντηση είναι μέρος των διαδοχικών επαφών της Κυβέρνησης με τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι οι πλατφόρμες να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, τους οποίους θα εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν το όριο τίθεται σε ισχύ.

Εκ μέρους της Meta, συμμετείχαν η Claudia Trivilino, Public Policy Manager για Ιταλία και Ελλάδα, και ο Χρήστος Τρικούκης, διευθύνων σύμβουλος της EMG Strategic Consulting. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η νομική σύμβουλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη και η Ιωάννα Χουδαλάκη εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο κύκλος των επαφών άνοιξε στις αρχές Νοεμβρίου με το TikTok και Microsoft. Αύριο θα γίνει συνάντηση με εκπροσώπους της Google.

Έως τις αρχές Δεκεμβρίου, κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο υλοποίησης, να ξεκινήσει αμέσως την τεχνική συνεργασία και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας, μαζί με επίδειξη της λύσης που προτείνει.