Ποιος χρηµατοδοτεί την ενηµέρωση και µε ποιους όρους; Η πρόσφατη ευρωπαϊκή χαρτογράφηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης των ειδησεογραφικών µέσων δείχνει ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούν ήδη ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

H βασική αλήθεια της σηµερινής οικονοµίας των ΜΜΕ είναι ότι η Ενηµέρωση, σχεδόν παντού, έχει πάψει να είναι ένα προϊόν που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί άνετα µόνο από κυκλοφορίες και διαφήµιση. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή χαρτογράφηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης των ειδησεογραφικών µέσων δείχνει ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούν ήδη ένα ολόκληρο οπλοστάσιο: άµεσες επιχορηγήσεις, µειωµένο ΦΠΑ, ενισχύσεις διανοµής, ταµεία καινοτοµίας και σταθερή χρηµατοδότηση δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ αντιµετωπίζει πλέον ρητά τη δηµοσιογραφία δηµόσιου συµφέροντος ως «δηµόσιο αγαθό», άρα ως δραστηριότητα που µπορεί να δικαιολογεί δηµόσια χρηµατοδότηση. Η Unesco περιγράφει τη «βιωσιµότητα των ΜΜΕ» όχι ως στενά επιχειρηµατικό ζήτηµα, αλλά ως προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ενηµέρωση ως δηµόσιο αγαθό.

Το δεύτερο κοµµάτι της εικόνας είναι εξίσου αποκαλυπτικό: Οι συνδροµές δεν αρκούν ακόµη για να καλύψουν το κενό. Το Reuters Institute κατέγραψε το 2025 ότι µόλις το 18% πληρώνει για online news σε δείγµα των 20 πλουσιότερων αγορών. Η Νορβηγία βρίσκεται στο 42% και η Σουηδία στο 31%, αλλά στις Ηνωµένες Πολιτείες το ποσοστό είναι 20%, ενώ στην Ελλάδα µόλις 7%. Με άλλα λόγια, όσο πιο αδύναµη είναι η κουλτούρα πληρωµής για ενηµέρωση, τόσο δυσκολότερο είναι να σταθεί µια αγορά αποκλειστικά πάνω στις δικές της δυνάµεις.

Αυτό σηµαίνει ότι το πραγµατικό δίληµµα δεν είναι «κρατική στήριξη ή καθαρή αγορά». Στην πράξη, οι περισσότερες δηµοκρατίες έχουν ήδη επιλέξει ένα µικτό µοντέλο στήριξης. Το πραγµατικό ερώτηµα είναι άλλο: στήριξη µε κανόνες, διαφάνεια και απόσταση από την εκτελεστική εξουσία ή στήριξη µε αδιαφάνεια, πελατειακές εξαρτήσεις και πολιτική επιρροή;

Τι αλλάζει τώρα στην Ελλάδα

Στο δηµόσιο µητρώο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εµφανίζεται, µε ηµεροµηνία απόφασης 7 Μαΐου 2026, το σχήµα “Greek scheme for Financial Support for Press and Media Companies (2026-2030)”, το οποίο πιστώνεται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη, και τον γενικό γραµµατέα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, ∆ηµήτρη Κιρµικίρογλου. Πρόκειται για πακέτο 16,8 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030, µε δύο άξονες: κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς 2% υπέρ Ε∆ΟΕΑΠ και άµεσες ενισχύσεις στον Τύπο, µαζί µε bonus ποιότητας και ανώτατα όρια ανά όµιλο.

Το νέο αυτό σχήµα δεν έρχεται σε κενό. Τον Φεβρουάριο του 2025, η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης δηµοσίευσε την απόφαση υπαγωγής δικαιούχων στην ολοκλήρωση του προγράµµατος της ΚΥΑ Ε/4800/2024, που κάλυπτε επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων, περιφερειακή τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου ως προς οφειλές προς τον Ε∆ΟΕΑΠ για το διάστηµα 2017-2022. Στο επίσηµο έγγραφο αναφέρεται συνολικό ποσό 1.637.376,98 ευρώ για την καταβολή του 2025, κάτι που δείχνει ότι η πολιτική στήριξης των media στην Ελλάδα αποκτά πλέον συνέχεια και όχι χαρακτήρα µεµονωµένης εξαίρεσης.

Εδώ όµως αρχίζει και η ουσία της συζήτησης. Η Ελλάδα δεν συζητά τη στήριξη των ΜΜΕ σε ουδέτερο δηµοκρατικό περιβάλλον. Το Reuters Institute καταγράφει τη χώρα ως την αγορά µε το χαµηλότερο επίπεδο εµπιστοσύνης στην ενηµέρωση ανάµεσα σε 48 αγορές, µε έντονη πολιτική πόλωση και ανησυχίες για αθέµιτη επιρροή από πολιτικούς και ισχυρά επιχειρηµατικά συµφέροντα. Το 2026, οι ∆ηµοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) βαθµολογούν την Ελλάδα µε 55,05/100, ενώ το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το Reuters έχουν αναδείξει τα τελευταία χρόνια τις ανησυχίες για SLAPPs, παρακολουθήσεις και πιέσεις προς δηµοσιογράφους.

Τεστ θεσµικής ωριµότητας

Άρα, η δηµόσια χρηµατοδότηση στην Ελλάδα δεν µπορεί να κριθεί µόνο ως λογιστική ανάσα για τον κλάδο. Πρέπει να κριθεί ταυτόχρονα και ως τεστ θεσµικής ωριµότητας.

Σε αυτήν τη γραµµή, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση νοµοθέτησε το 2025-2026 νέες υποχρεώσεις διαφάνειας στην κρατική διαφήµιση και υποχρέωση δηµοσιοποίησης των ποσών που διανέµει το ∆ηµόσιο και λαµβάνουν τα ίδια τα ΜΜΕ, είναι σηµαντικό. ∆εν λύνει από µόνο του το πρόβληµα, αλλά κινείται στη σωστή κατεύθυνση και βρίσκεται σε ευθυγράµµιση µε το EMFA, το οποίο θέτει ως ευρωπαϊκό κανόνα τη διαφάνεια στην κρατική διαφήµιση. Αν η Ελλάδα θέλει το νέο πακέτο να γίνει αποδεκτό ως δηµοκρατική υποδοµή και όχι ως πολιτική χάρη, αυτά τα εργαλεία διαφάνειας είναι απολύτως αναγκαία.

Η δυτική ευρωπαϊκή συνταγή

Στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν συναντά κανείς το κλασικό γαλλικό ή σκανδιναβικό µοντέλο άµεσων επιδοτήσεων στον ιδιωτικό Τύπο, αλλά υπάρχει ένας άλλος πολύ ισχυρός πυλώνας: η δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Από 1 Απριλίου 2026 η άδεια τηλεόρασης ανέρχεται σε 180 λίρες, ενώ το Ofcom καταγράφει ότι το BBC Local News Partnership συνεργάζεται µε περισσότερους από 200 οργανισµούς και πάνω από 1.100 έντυπα, online και ραδιοτηλεοπτικά µέσα, χρηµατοδοτώντας 165 τοπικούς δηµοσιογράφους σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο.

Πρόκειται για έµµεση αλλά ουσιαστική στήριξη της τοπικής ενηµέρωσης δηµοσίου συµφέροντος: Όχι επιδότηση των ιδιοκτητών, αλλά χρηµατοδότηση της ίδιας της δηµοσιογραφικής ύλης που η αγορά δυσκολεύεται να πληρώσει.

Η περίπτωση της Γαλλίας

Η Γαλλία ακολουθεί πολύ πιο εκτεταµένο µοντέλο. Το Υπουργείο Πολιτισµού δηµοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες µε τους τίτλους που έλαβαν άµεσες και έµµεσες ενισχύσεις, διαθέτει ειδικά καθεστώτα για τον πλουραλισµό, για την περιφερειακή και τοπική περιοδική έκδοση και για την καινοτοµία στον Τύπο, ενώ η γαλλική φορολογική νοµοθεσία διατηρεί υπερ-µειωµένο ΦΠΑ 2,1% για τον Τύπο.

Στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, µετά την κατάργηση του licence fee, η χρηµατοδότηση παγιώθηκε µέσω απόδοσης µέρους των εσόδων ΦΠΑ. Αυτό ακριβώς είναι το γαλλικό µάθηµα: Η στήριξη δεν δίνεται µόνο µε επιταγές, αλλά µε µόνιµη θεσµική αρχιτεκτονική, δηµοσιότητα των δικαιούχων και πολλαπλές γραµµές πολιτικής.

Η Ιταλία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα «στήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας» της ενηµέρωσης. Το 2025 το Dipartimento per l’informazione e l’editoria είχε ενεργούς τέσσερις νέες παρεµβάσεις για τον εκδοτικό κλάδο: ενισχύσεις για περίπτερα και σηµεία πώλησης, έκτακτη συνεισφορά για έντυπα αντίτυπα που πωλήθηκαν, φορολογική πίστωση για αγορά χαρτιού και ενίσχυση 10.000 ευρώ για κάθε πρόσληψη επαγγελµατία κάτω των 36 ετών µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

Ακόµη και η διαφηµιστική αγορά αντιµετωπίζεται ως εργαλείο πολιτικής µέσω φορολογικής πίστωσης για αυξητικές διαφηµιστικές επενδύσεις. ∆εν είναι ένα «σώσε ό,τι σώζεται» σχέδιο· είναι µια βιοµηχανική πολιτική για το οικοσύστηµα της ενηµέρωσης.

Το βόρειο και ανατολικό µάθηµα

Η Γερµανία στέκεται κάπου στη µέση. ∆εν έχει αναπτύξει ευρεία οµοσπονδιακή πολιτική άµεσων επιδοτήσεων προς τα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά στηρίζει πανίσχυρα τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση µέσω του Rundfunkbeitrag (τέλους µετάδοσης), που παραµένει στα 18,36 ευρώ τον µήνα ανά νοικοκυριό. Ταυτόχρονα, συγκριτικές ευρωπαϊκές µελέτες επισηµαίνουν ότι δεν υπάρχει οµοσπονδιακό σχέδιο επιχορηγήσεων ειδικά για τα ειδησεογραφικά µέσα, παρά µόνο περιορισµένα πιλοτικά έργα.

Είναι το γερµανικό επιχείρηµα της θεσµικής επιφύλαξης: Η δηµοκρατία χρειάζεται ισχυρή δηµόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά αντιµετωπίζει µε δυσπιστία την άµεση επιδότηση του Τύπου για λόγους ανεξαρτησίας.

Στις σκανδιναβικές χώρες, αντιθέτως, η δηµόσια στήριξη είναι παλιά, κανονικοποιηµένη και θεσµικά µη πολιτικοποιηµένη. Η Σουηδία έχει σύστηµα στήριξης των ΜΜΕ που χρηµατοδοτείται από φόρους, µε ρητό στόχο την πρόσβαση του κοινού σε ανεξάρτητη, υψηλής ποιότητας τοπική και περιφερειακή ενηµέρωση. Η Νορβηγία συνδυάζει µηδενικό ΦΠΑ για τις ελεγχόµενες από το συντάκτη εφηµερίδες µε άµεσες επιχορηγήσεις παραγωγής. Το 2025, η Νορβηγική Αρχή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Medietilsynet) µοίρασε πάνω από 440 εκατ. κορώνες σε παραγωγικές ενισχύσεις. Η ίδια η νορβηγική στρατηγική κατά της παραπληροφόρησης εντάσσει ρητά την «ενίσχυση των Συντακτικών Μέσων» στον πυρήνα της δηµοκρατικής άµυνας.

Η ∆ανία δίνει υποστήριξη εκδοτικής παραγωγής σε έντυπα και Ψηφιακά Μέσα Ενηµέρωσης, ξεχωριστή στήριξη σε τοπικές εβδοµαδιαίες εφηµερίδες και δηµοσιογραφικά περιοδικά, καθώς και χρηµατοδότηση καινοτοµίας µέσω ανεξάρτητου φορέα. Η Φινλανδία χρηµατοδοτεί τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση µέσω του ειδικού φόρου Yle και διατηρεί χωριστές κρατικές ενισχύσεις για ειδησεογραφικά µέσα και διανοµή εφηµερίδων.

∆εν είναι τυχαίο ότι οι ίδιες αυτές κοινωνίες εµφανίζουν και τα υψηλότερα ποσοστά πληρωµής για διαδικτυακά νέα: το κράτος δεν υποκαθιστά τον αναγνώστη, αλλά συµπληρώνει µια ήδη ισχυρή κουλτούρα χρηµατοδότησης της ενηµέρωσης.

Στην ανατολική Ευρώπη, η εικόνα γίνεται πιο προειδοποιητική. Στην Πολωνία, η χαµηλή εισπραξιµότητα της συνδροµής RTV έχει οδηγήσει εδώ και χρόνια σε µεγάλη εξάρτηση των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης από τον κρατικό προϋπολογισµό. Στη Ρουµανία, σύµφωνα µε τους RSF, η κατάργηση του licence fee και η µεταφορά της χρηµατοδότησης στον κρατικό προϋπολογισµό κατέστησαν την TVR πιο ευάλωτη σε πολιτικές πιέσεις. Στη Βουλγαρία, η κρατική διαφήµιση εξακολουθεί να λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής εργαλειοποίησης.

Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν τον βασικό κίνδυνο: στήριξη χωρίς εγγυήσεις ανεξαρτησίας µπορεί να µετατραπεί σε µηχανισµό εξάρτησης.

Το αµερικανικό και διεθνές εργαστήριο

Στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν υπάρχει το ευρωπαϊκό µοντέλο µόνιµων άµεσων επιχορηγήσεων στον ιδιωτικό Τύπο. Υπάρχει, όµως, ένας συνδυασµός φιλανθρωπίας, µη κερδοσκοπικής δηµοσιογραφίας, δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και πολιτειακών παρεµβάσεων.

Το πιο ενδιαφέρον παράδειγµα είναι η Νέα Υόρκη, όπου ισχύει επιστρεπτέα φορολογική πίστωση για θέσεις εργασίας σε εφηµερίδες και ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Η πολιτειακή νοµοθεσία προβλέπει πίστωση 5.000 δολαρίων για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης και ξεχωριστή πίστωση ίση µε το 50% των ετήσιων αποδοχών επιλέξιµου εργαζοµένου, έως µισθολογική βάση 50.000 δολαρίων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το 2025-2026 κατατέθηκαν νέα νοµοσχέδια ώστε να περιληφθούν µη κερδοσκοπικά newsrooms και δηµόσιοι τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί οργανισµοί ή να δηµιουργηθεί ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης για µη κερδοσκοπικά µέσα. ∆ηλαδή, ακριβώς η συζήτηση που ανοίγει και στην Ελλάδα: Επιδοτούµε µόνο κερδοσκοπικά σχήµατα ή το ίδιο το ρεπορτάζ δηµοσίου συµφέροντος, ανεξαρτήτως εταιρικής µορφής;

Ο λόγος που το ζήτηµα πιέζει τόσο στην Αµερική είναι η έκταση της κατάρρευσης της υποδοµής τοπικής ενηµέρωσης. Η έρευνα Medill Κατάσταση Τοπικών Ειδήσεων 2025 δείχνει ότι σχεδόν το 40% όλων των τοπικών αµερικανικών εφηµερίδων έχει εξαφανιστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια και ότι 50 εκατοµµύρια Αµερικανοί έχουν πλέον περιορισµένη ή µηδενική πρόσβαση σε αξιόπιστη τοπική ενηµέρωση.

Το αµερικανικό µάθηµα είναι σκληρό: Χωρίς ένα σταθερό, διακοµµατικά προστατευµένο πλαίσιο, η στήριξη της ενηµέρωσης µπορεί να γίνει θύµα κάθε εκλογικού κύκλου.

Εκτός Ευρώπης και ΗΠΑ, εµφανίζεται και ένα τρίτο µοντέλο: όχι κρατικός προϋπολογισµός, αλλά υποχρεωτική µεταφορά αξίας από τις µεγάλες ψηφιακές πλατφόρµες προς τη δηµοσιογραφία. Η Αυστραλία άνοιξε το 2026 διαβούλευση για το κίνητρο διαπραγµάτευσης ειδήσεων, ενώ ο Καναδάς έχει ήδη θέσει σε εφαρµογή το νόµο για τις διαδικτυακές ειδήσεις.

Είναι µια λύση που δεν επιβαρύνει άµεσα τον φορολογούµενο, αλλά αναγνωρίζει ότι η οικονοµική κρίση της ενηµέρωσης είναι σε µεγάλο βαθµό πρόβληµα κατανοµής της ψηφιακής αξίας.

Το πραγµατικό ερώτηµα δεν είναι το αν αλλά το πώς

Άρα, πρέπει να στηρίζονται τα ΜΜΕ; Η συγκριτική εµπειρία δείχνει καθαρά πως ναι - αλλά όχι µε οποιονδήποτε τρόπο. Η σωστή ερώτηση δεν είναι «αν θα µπουν δηµόσια χρήµατα;», γιατί δηµόσια ή ηµιδηµόσια χρήµατα µπαίνουν ήδη σχεδόν παντού µέσω τελών αδείας, φόρων, ΦΠΑ, φορολογικών πιστώσεων, επιχορηγήσεων, ενισχύσεων διανοµής, δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ή συµφωνιών µε πλατφόρµες.

Η σωστή ερώτηση είναι αν αυτά τα χρήµατα υπηρετούν την ανεξάρτητη δηµοσιογραφία ή αν δηµιουργούν νέες σχέσεις εξάρτησης. Οι RSF το έχουν διατυπώσει χωρίς περιστροφές: ∆ηµόσιες ή ιδιωτικές επιδοτήσεις προς τα media πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και να υπόκεινται σε κοινωνικό έλεγχο. Το ίδιο πνεύµα περνά και στο EMFA για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης και τη διαφάνεια της κρατικής διαφήµισης.

Τα διεθνή παραδείγµατα δίνουν και µια πολύ πρακτική συνταγή για την Ελλάδα:

Χρηµατοδότηση σε θεσµική απόσταση από την κυβέρνηση: η στήριξη πρέπει να χορηγείται από ανεξάρτητο µηχανισµό µε δηµοσιευµένη µεθοδολογία και όχι κατά βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Ουδέτερο ως προς την πλατφόρµα µοντέλο: έντυπο, ψηφιακό, ραδιόφωνο, περιφερειακή τηλεόραση, τοπικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και µη κερδοσκοπικά ή συνεταιριστικά σχήµατα, πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα.

Μετρήσιµες δηµοσιογραφικές υποχρεώσεις: απασχόληση συντακτών, πρωτότυπο ρεπορτάζ, εκπαίδευση, δεοντολογία, ισότητα και διαφάνεια ιδιοκτησίας.

Απόλυτη διαφάνεια στην κρατική διαφήµιση: ex ante και ex post δηµοσιοποίηση των ποσών και των δικαιούχων.

Συνδυασµός εργαλείων: φορολογικά µέτρα, υποστήριξη καινοτοµίας, ενισχύσεις διανοµής και ρύθµιση της σχέσης µε τις ψηφιακές πλατφόρµες.

Το τελικό συµπέρασµα είναι απλό αλλά κρίσιµο. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να απολογείται επειδή στηρίζει τα ΜΜΕ, σχεδόν όλος ο δηµοκρατικός κόσµος το κάνει- µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτό που χρειάζεται είναι να αποδείξει ότι µπορεί να τα στηρίξει όπως οι καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές: µε σταθερούς κανόνες, θεσµική απόσταση, δηµόσιο έλεγχο και ρητή προτεραιότητα στην πολυφωνία και την επαγγελµατική δηµοσιογραφία - και όχι όπως τα κακά παραδείγµατα της περιοχής, όπου η χρηµατοδότηση «θολώνει» µε την επιρροή.

Αν το ελληνικό πακέτο των 16,8 εκατ. ευρώ µετατραπεί σε τέτοιο σύστηµα, τότε δεν θα είναι «δώρο στα media»· θα είναι επένδυση στη δηµοκρατική υποδοµή της χώρας.