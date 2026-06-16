Το 54% των ερωτηθέντων παγκόσμιας έρευνας δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βίντεο για να ενημερωθούν

Για πρώτη φορά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο χρησιμοποιούνται περισσότερο για ενημέρωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Το 2026 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο: για πρώτη φορά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο θα ξεπεράσουν άλλες πηγές ειδήσεων και θα γίνουν το βασικό μέσο πρόσβασης των ανθρώπων στις ειδήσεις παγκοσμίως», γράφει ο Τζιμ Ίγκαν, ο επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας.

Η έκθεση αυτή για τις ψηφιακές ειδήσεις, που δημοσιεύεται ετησίως από αυτό το ινστιτούτο, το οποίο συνδέεται με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θεωρείται σημείο αναφοράς για την ανάλυση των μετασχηματισμών των μέσων ενημέρωσης. Βασίζεται σε διαδικτυακές έρευνες που διεξήχθησαν νωρίτερα φέτος από την YouGov σε σχεδόν 100.000 άτομα σε 48 χώρες.

Φέτος, 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βίντεο για να λαμβάνουν τις ειδήσεις την εβδομάδα που προηγήθηκε της έρευνας (και ακόμη και 56% αν συμπεριλάβουμε chatbots με τεχνητή νοημοσύνη όπως το ChatGPT). Αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 52% για την τηλεόραση, στο 51% για ιστότοπους και εφαρμογές ειδήσεων και στο 21% για το ραδιόφωνο.

Αυτή η τάση δεν είναι καινούργια, καθώς σε ορισμένες μεμονωμένες χώρες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο ήταν ήδη οι κύριες πηγές πληροφοριών τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτός ο τρόπος ενημέρωσης έχει γίνει η επικρατέστερη κατά μέσο όρο σε όλες τις αγορές που μελετήθηκαν (οι χώρες όπου οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μέσων ενημέρωσης παραμένουν οι πιο δημοφιλείς είναι σχεδόν όλες στην Ευρώπη).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν την κύρια πηγή ειδήσεων για 3 στους 10 ερωτηθέντες και για έναν στους δύο στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών.

Οι μόνες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες η τηλεόραση εξακολουθεί να κατακτά την πρώτη θέση είναι οι 45-54 και άνω των 55 ετών. Και για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: καμία ηλικιακή ομάδα δεν τους αναφέρει ως κύρια πηγή πληροφοριών. Όλα αυτά «έχουν προφανείς συνέπειες για την ικανότητα» των μέσων ενημέρωσης «να προσεγγίζουν το κοινό και να δημιουργούν έσοδα», καταλήγει ο Ίγκαν, πρώην ανώτερο στέλεχος του BBC.