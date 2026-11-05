Η προαγωγή αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία δημιουργικών ομάδων και στην καθιέρωση του design ως αναπόσπαστου στοιχείου της ανάπτυξης ιδεών, διαφημιστικών καμπανιών, εταιρικών ταυτοτήτων και εμπειριών.

Η TBWA\Media Arts Lab (MAL), η παγκόσμια δημιουργική διαφημιστική εταιρεία που συνεργάζεται αποκλειστικά με την Apple, προήγαγε τον James Taylor από Global Head of Design στη νεοσύστατη θέση του Global Chief Design Officer. Η προαγωγή αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία δημιουργικών ομάδων και στην καθιέρωση του design ως αναπόσπαστου στοιχείου της ανάπτυξης ιδεών, διαφημιστικών καμπανιών, εταιρικών ταυτοτήτων και εμπειριών.

Υπό την ηγεσία του, η ομάδα σχεδιασμού της MAL συμμετείχε σε σημαντικά έργα της Apple, όπως το rebranding του Apple TV, το οποίο απέσπασε Grand Prix στις Κάννες (Cannes Lions), καθώς και η νέα εταιρική ταυτότητα του Apple Music. Ο Taylor εντάχθηκε στην εταιρεία το 2021 ως Head of Design και το 2023 ανέλαβε καθήκοντα Global Head of Design. Παράλληλα, δημιούργησε και εξακολουθεί να ηγείται της δημιουργικής ομάδας της MAL στο Σάο Πάολο, η οποία λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Λος Άντζελες. Στο έργο του περιλαμβάνονται επίσης τα ειδικά σχεδιασμένα χρυσά αντικείμενα για τη λίστα Apple Music 100 Best Albums, οι καμπάνιες επαναλανσαρίσματος των MacBook Pro και MacBook Air, καθώς και η καμπάνια AirPods με τον Harry Styles για την ανάδειξη του Spatial Audio.

Ο Global Chief Creative Officer της MAL, Brent Anderson, δήλωσε ότι ο Taylor έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τη δημιουργική προσέγγιση της εταιρείας, ενσωματώνοντας το design από την αρχή της δημιουργικής διαδικασίας και όχι ως ένα τελικό στάδιο αισθητικής επεξεργασίας. Από την πλευρά του, ο Taylor τόνισε ότι ο σχεδιασμός δεν αποτελεί απλώς μέσο έκφρασης μιας ιδέας, αλλά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά και στη γέννησή της.