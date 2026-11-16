Η πετυχημένη εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 14,2% στο σύνολο του κοινού

Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε την εβδομάδα που πέρασε, από Δευτέρα 9 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54.

Συγκεκριμένα, το «The Chase» έκοψε πρώτο το νήμα, καταγράφοντας μέσο όρο 15,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού σημείωσε 14,2%. Το τηλεπαιχνίδι ξεχώρισε και σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, με τον μέσο όρο σε γυναικείο κοινό να φτάνει το 19,3%. Κάθε μέρα στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει το σύνθημα για τις πιο δυνατές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής», το «Σούπερ Αγόρι» και η «Κυρία Πάντα Ξέρει» παίρνουν θέση απέναντι στους παίκτες, οι οποίοι δοκιμάζουν τις γνώσεις τους με στόχο το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.