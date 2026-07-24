Μεγάλες παραγωγές και αγαπημένοι πρωταγωνιστές στις οθόνες μας.

Τα βράδια του καλοκαιριού στον ΣΚΑΪ φέρνουν στις οθόνες μας αγαπημένες ταινίες δράσης, οσκαρικές επιτυχίες και κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 21.00, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο με τον Στίβεν Σιγκάλ να πρωταγωνιστεί στην ταινία «Σε κατάσταση πολιορκίας 2» (1995). Ως Κέισι Ράιμπακ, πρώην αξιωματικός του ναυτικού, επιβιβάζεται, μαζί με την ανιψιά του Σάρα (Κάθριν Χέιγκλ), σε ένα τρένο με προορισμό το Λος Άντζελες, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις διακοπές τους. Το ταξίδι τους έχει μόλις ξεκινήσει, όταν μια ομάδα τρομοκρατών καταλαμβάνει την αμαξοστοιχία. Αρχηγός τους είναι ο Τράβις Ντέιν (Έρικ Μπογκόσιαν), ένας πρώην συνεργάτης της CIA με ένα σκοτεινό σχέδιο. Αυτό που θέλει, είναι να μετατρέψει το τρένο σε κινούμενο κέντρο ελέγχου, ώστε να πάρει από την κεντρική βάση δεδομένων της CIA τον έλεγχο ενός άκρως απόρρητου και άκρως επικίνδυνου υπερ-όπλου.

Στις 23.00, σειρά έχει η πολεμική περιπέτεια «Ναρκοπέδιο» (2017) η οποία μας μεταφέρει σε ένα ναρκοπέδιο στην έρημο της Σαχάρας. Εκεί βρίσκεται ο Λοχίας Μάικ Στίβενς (Άρμι Χάμερ), ύστερα από μία αποτυχημένη αποστολή δολοφονίας. Μόνος, εξαντλημένος και εκτεθειμένος στα στοιχεία της φύσης, πρέπει να βασιστεί στις ικανότητες και στην εκπαίδευσή του, ώστε να καταφέρει να επιβιώσει από τους άπειρους κινδύνους της ερήμου.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 21.00, αναλαμβάνει δράση η «Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών» (2017) σε σενάριο των Ρίτσαρντ Ουένκ και Λικ Μπεσόν και σκηνοθεσία Στίβεν Κουέιλ. Η ομάδα, κατά τη διάρκεια αποστολής στην εμπόλεμη Ευρώπη, ανακαλύπτει έναν θησαυρό από χρυσό στον βυθό μιας λίμνης, ο οποίος φημολογείται ότι αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους ντόπιους, τα μέλη της ομάδας αυτομολούν και καταστρώνουν μία ληστεία, ώστε να ανακτήσουν τον χρυσό και να τον επιστρέψουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες του. Σε μία θανάσιμη εξέλιξη των γεγονότων όμως, γίνονται αντιληπτοί από τον εχθρό και πλέον τους μένουν μόλις 10 ώρες, ώστε να εκτελέσουν την αποστολή τους…

Το ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζο Νέσμπο είναι η πηγή έμπνευσης της ταινίας «Ο χιονάνθρωπος» (2017) που μεταδίδεται στις 23.00. Ο Χάρι Χολ (Μάικλ Φασμπέντερ), επικεφαλής μιας επίλεκτης ομάδας ντετέκτιβ, διερευνά την υπόθεση μιας γυναίκας που με τα πρώτα χιόνια του Χειμώνα εξαφανίστηκε ξαφνικά. Το μόνο στοιχείο που ανακαλύπτει αρχικά είναι το κασκόλ της γυναίκας τυλιγμένο σ’ έναν χιονάνθρωπο. Σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί ένας ανησυχητικά μεγάλος αριθμός γυναικών. Παλιές υποθέσεις θα πρέπει να ανοίξουν και πάλι, αν θέλει να έχει ελπίδες να νικήσει το απόλυτο κακό πριν την επόμενη χιονοθύελλα.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 21.00, η οικογενειακή περιπέτεια «Blueback» (2022) μας φέρνει σε επαφή με τη φύση μέσα από την ιστορία της Άμπι (Μία Βασίκοβα). Η Άμπι είναι ένα ξεχωριστό κορίτσι που μεγαλώνει δίπλα στη θάλασσα με τη μητέρα της, μια δυναμική οικολόγο ακτιβίστρια. Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, η Άμπι γνωρίζεται και αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με ένα σπάνιο μπλε ψάρι. Υπό την καθοδήγηση της μητέρας της, μαθαίνει να αγαπά και να προστατεύει τον ωκεανό. Καθώς μεγαλώνει, η σχέση της με το ψάρι γίνεται σύμβολο της βαθύτερης σύνδεσής της με τη φύση. Η Άμπι έρχεται αντιμέτωπη με ανθρώπινες παρεμβάσεις που απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα και καλείται να πάρει θέση.

Στις 23.00, τη σκυτάλη παίρνει η βραβευμένη με τρία Όσκαρ ταινία του Αλεχάντρο Ινιάριτου «Η επιστροφή» (2015) με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε μια αποστολή στην άγρια φύση της Αμερικής, ο θρυλικός εξερευνητής Χιου Γκλας δέχεται επίθεση από μια αρκούδα και εγκαταλείπεται από τα μέλη της ομάδας του, οι οποίοι τον θεωρούν νεκρό. Προσπαθώντας να επιβιώσει, ο Γκλας υπομένει αφάνταστες δυσκολίες, καθώς και την προδοσία του έμπιστου ανθρώπου του, Τζον Φιτζέραλντ. Με οδηγό του τη δύναμη της θέλησης και την αγάπη για την οικογένειά του, ο Γκλας πρέπει να αντέξει τον βαρύ χειμώνα σε έναν ανελέητο αγώνα επιβίωσης.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 00.00, κρυμμένα κρατικά μυστικά έρχονται στο φως με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο, υποψήφιο για δύο Όσκαρ, πολιτικό θρίλερ «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» (2017). Η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, ταινία μας μεταφέρει στη δεκαετία του '70, όταν ο στρατιωτικός αναλυτής Ντάνιελ Έλσμπεργκ (Μάθιου Ρις) ανακαλύπτει άκρως απόρρητα κυβερνητικά μυστικά σχετικά με τον Πόλεμο στο Βιετνάμ, που εμπλέκουν τέσσερις Αμερικανούς Προέδρους. Αγανακτισμένος από αυτή την τεράστια υπόθεση συγκάλυψης, η οποία θα γίνει γνωστή ως «Pentagon Papers», αποφασίζει να διαρρεύσει τα πάντα στον Τύπο. Η Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), που έχει μόλις αναλάβει το τιμόνι της εφημερίδας Washington Post, συνεργάζεται με τον αδιάφθορο αρχισυντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς), προκειμένου να φέρουν στη δημοσιότητα αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Οι δυο τους θα πρέπει να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για να ρίξουν φως σε κρυμμένα μυστικά του κράτους, θέτοντας όμως σε κίνδυνο τόσο τις καριέρες τους, όσο και την προσωπική τους ελευθερία.

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 21.00 η Τζέιν Φόντα, η Νταϊάν Κίτον, η Κάντις Μπέργκεν και η Μέρι Στίνμπερτζεν μας προσκαλούν στο «Book club: Το επόμενο κεφάλαιο» (2023) για το πιο απρόβλεπτο bachelorette party. Οι τέσσερις κολλητές φίλες έχουν δημιουργήσει το δικό τους book club για να συζητούν μαζί τα αγαπημένα τους βιβλία. Η φιλία τους όμως είναι πολύ πιο βαθιά από το κοινό τους χόμπι. Έτσι, όταν η μία από τις τέσσερις ανακοινώνει ότι πρόκειται να παντρευτεί, οι υπόλοιπες φίλες αποφασίζουν να ταξιδέψουν όλες μαζί στη Ρώμη για το bachelorette party. Όμως οι χαλαρές διακοπές που έχουν σχεδιάσει μετατρέπονται σε πραγματική περιπέτεια, καθώς η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

«Η μοίρα ενός στρατιώτη» (2017) στις 23.15, φέρνει στις οθόνες μας την ιστορία της νουβέλας «The Yellow Birds» που αφηγείται την ιστορία πίσω από μία δύσκολη υπόσχεση. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Τζένιφερ Άνιστον, Όλντεν Έρενραϊκ, Τόνι Κολέτ και Τάι Σέρινταν. Ο Μπαρτλ και ο Μέρφι είναι στρατιώτες στο Ιράκ υπό τις διαταγές του λοχία Στέρλινγκ. Οι δυο τους επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να επιβιώσουν σωματικά αλλά και ψυχικά. Ο Μπαρτλ, παρατηρώντας τον αδύναμο χαρακτήρα του Μέρφι, τον παίρνει υπό την προστασία του και υπόσχεται στη μητέρα του ότι θα είναι ο πρώτος που θα της μεταφέρει τα κακά νέα, εάν τύχει κάτι στον γιο της. Όταν όμως επιστρέφει στην πατρίδα χωρίς τον Μέρφι, συνειδητοποιεί ότι η υπόσχεσή του είναι δυσκολότερη από ό,τι αρχικά πίστευε.