Η μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές τους Emma Stone, Jesse Plemons και Alicia Silverstone κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 22:00 στη ζώνη Sunday Premiere, ενώ θα είναι διαθέσιμη και On Demand μέσω της πλατφόρμας Nova TV.

Την υποψήφια ταινία για 4 Oscar, κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Bugonia» (2025, διάρκειας 113’) του Γιώργου Λανθίμου, με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 22 Νοεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Δύο άνδρες εμμονικοί με θεωρίες συνωμοσίας απάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής, πιστεύοντας πως είναι εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Η συνέχεια επί της οθόνης στη Nova TV και στο Novacinema1 την Κυριακή 22/11 (22:00)

Οι τηλεθεατές μπορούν να απολαύσουν τη Sunday Premiere στο Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε το επιθυμούν, έχοντας πρόσβαση σε περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos, ο χρήστης μπορεί να πάρει μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξει τι θα παρακολουθήσει, ενώ η δυνατότητα offline θέασης του επιτρέπει να κατεβάζει τις αγαπημένες του ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνει ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.