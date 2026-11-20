Βασικός στόχος του επανασχεδιασμού είναι η ανάδειξη του περιεχομένου (content-first), με τα νέα γραφικά να λειτουργούν υποστηρικτικά, να πλαισιώνουν και να αναδεικνύουν τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

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Μετά τις νέες εφαρμογές που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία (γονικός έλεγχος, offline θέαση, κ.ά.) το ERTFLIX αποκτά και νέα εικόνα σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα εξέλιξης της πιο δημοφιλούς ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Βασικός στόχος του επανασχεδιασμού είναι η ανάδειξη του περιεχομένου (content-first), με τα νέα γραφικά να λειτουργούν υποστηρικτικά, να πλαισιώνουν και να αναδεικνύουν τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση διατηρεί τα αναγνωρίσιμα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας (brand elements) και της χρωματικής παλέτας χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της πλατφόρμας, με αισθητική που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εμπειρία θέασης και στις προσδοκίες του κοινού.

Με νέο αέρα, σύγχρονη αισθητική και περιεχόμενο που ανανεώνεται διαρκώς το ERTFLIX αλλάζει εποχή. «Είσαι μέσα;»

Το project σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Marketing της ΕΡΤ:

Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης: Γιώργος Μπακαλάκος

Διευθύντρια Marketing: Βάνα Θεοφανίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού: Μάγδα Μαργαρίτη

Concept/ Art Direction: Πέτρος Καλλούδης, Ευαγγελία Μωραΐτου

Marketing Supervisor: Δέσποινα Φράγκου

Marketing Coordinator: Γιώτα Πουλοπούλου

Visual applications: Γιάννης Δούκας, Νίκος Χατζόπουλος, Ραφαέλα Μασίνα