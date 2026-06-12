Από τις 12 έως τις 21 Ιουνίου 2026

Το ERTFLIX προετοιμάζεται για να γιορτάσει την Ημέρα του Πατέρα στις 21 Ιουνίου, και ανεβάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα γεμάτο από ταινίες με κεντρικό άξονα τις σχέσεις πατρότητας.

Από την Παρασκευή 12 μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, μην χάσετε το αφιέρωμα και την ειδική κατηγορία, μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Το Κυνήγι της Ευτυχίας / The Pursuit of Happiness (2006) – από 21/6

Ο Κρις Γκάρντνερ παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του, όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες, εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία, κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Γουίλ Σμιθ ενσαρκώνει συγκλονιστικά τον αγώνα, σε μια αληθινή ιστορία δύναμης και ελπίδας.

Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο

Σενάριο: Στιβ Κόνραντ

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, Τζέιντεν Σμιθ, Κρις Γκάρντνερ, Θάντι Νιούτον, Μπράιαν Χόου, Μαρκ Κρίστοφερ Λόρενς

Πάση Θυσία / Hell or High Water (2016)

Ο Τόμπι, διαζευγμένος πατέρας, προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον γιο του. Ο αδελφός του, Τάνερ, πρώην κατάδικος με εκρηκτικό ταμπεραμέντο, τον παρασύρει σε μια σειρά από ληστείες εναντίον της τράπεζας που ετοιμάζεται να κατασχέσει το οικογενειακό τους ράντσο. Στα ίχνη τους βρίσκεται ο Μάρκους, ένας βετεράνος Τεξανός Ρέιντζερ, λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση.

Καθώς τα δύο αδέλφια οργανώνουν την τελευταία τους ληστεία, το σχέδιο φτάνει στο αποκορύφωμα… σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον νόμο και σε δύο άντρες που δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι

Σενάριο: Τέιλορ Σέρινταν

Πρωταγωνιστούν: Κρις Πάιν, Μπεν Φόστερ, Τζεφ Μπρίτζες, Γκιλ Μπίρμινχαμ, Μαρίν Άιρλαντ, Ντέιλ Ντίκι

Οικογενειακή Eυτυχία Α.Ε. / Family Romance, LLC (2019) – από 13/6

Η «Οικογενειακή Eυτυχία Α.Ε.» είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων, για να προσφέρει στους πελάτες της την αίσθηση της οικογενειακής ευτυχίας. Οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε προσωπικές στιγμές, γάμους ή ακόμη και κηδείες.

Πίσω απ’ αυτόν τον τεχνητό κόσμο, γεννιούνται ερωτήματα για το τι σημαίνει ευτυχία, πώς κατασκευάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και ποια είναι τελικά τα όρια της αυθεντικότητας.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Βέρνερ Χέρτζογκ

Πρωταγωνιστούν: Σουμίρ Ναγκάι, Ίσι Γιουίτσι, Μαχίρο Τανιμότο, Τακαφούμι Μίκι, Μίκι Φουτζιμάκι

Πατέρας / Otac (2020)

Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο υπουργείο στο Βελιγράδι. Κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αρχίζει ένα ηρωικό ταξίδι προκειμένου να παλέψει για τη δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμά του να μεγαλώσει τα παιδιά του.

Εμπνευσμένη από ένα αληθινό γεγονός, η ταινία του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Σρνταν Γκολούμποβιτς σκιαγραφεί τη σκληρή πραγματικότητα της σπαρασσόμενης από τη φτώχεια και τη διαφθορά σύγχρονης Σερβίας, όπως αναδύεται μέσα από την οδύσσεια ενός απλού ανθρώπου που αποφασίζει πάση θυσία να διεκδικήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια.

Σκηνοθεσία: Σρνταν Γκολούμποβιτς

Σενάριο: Σρνταν Γκολούμποβιτς, Όγκντζεν Σβίλιτσιτς

Πρωταγωνιστούν: Γκόραν Μπογκντάν, Μπόρις Ισάκοβιτς, Νάντα Σάργκιν, Μίλικα Τζανέβσκι, Μουχάρεμ Χάμζιτς, Άτζλα Σάντιτς, Βαχίντ Τζάνκοβιτς, Μίλαν Μάριτς, Τζόβο Μάκσιτς, Νικόλα Ρακόσεβιτς

Bosch & Rockit (2022)

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Rockit βλέπει τον κόσμο να αλλάζει, καθώς η μητέρα του δεν επιστρέφει στο σπίτι. Μαζί με τον πατέρα του, τον Bosch, αρχίζει ένα ταξίδι που μοιάζει με διακοπές, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια φυγής από τον νόμο. Στον δρόμο γνωρίζει την Ash Ash, τον πρώτο έρωτα της εφηβείας του, και βρίσκει στον ωκεανό την ασφάλεια που δεν παίρνει από τους γονείς του.

Με φόντο το Byron Bay, η ιστορία εξερευνά τη σύγχυση ενός παιδιού και τα εύθραυστα όρια της γονικής φροντίδας, της αγάπης και των ανθρώπινων σχέσεων.

Σκηνοθεσία: Τάιλερ Άτκινς

Σενάριο: Τάιλερ Άτκινς, Ντρου Μετζ

Πρωταγωνιστούν: Ράσμους Κινγκ, Λουκ Χέμσγουορθ, Σαβάνα Λα Ρέιν, Ίζαμπελ Λούκας, Μάρτιν Σακς, Μίχαελ Σίσμπι

Ο Γιος / The Son (2022) – από 13/6

Ο Νίκολας είναι ένας 17χρονος έφηβος, που παλεύει με έντονη ψυχολογική πίεση μετά τον χωρισμό των γονιών του. Ο πατέρας του έχει προχωρήσει με νέα οικογένεια, ενώ ο ίδιος νιώθει εγκατάλειψη, θυμό και απογοήτευση. Αρχίζει να απομακρύνεται από τους γύρω του, κάνει συνεχώς κοπάνες από το σχολείο και αρνείται βοήθεια. Οι γονείς του προσπαθούν να τον στηρίξουν και να τον οδηγήσουν σε θεραπεία. Όμως, η πορεία προς την κατανόηση και τη θεραπεία είναι δύσκολη και αβέβαιη.

Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ

Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Άμπτον

Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Λόρα Ντερν, Άντονι Χόπκινς, Βανέσα Κίρμπι, Ζεν ΜακΓκράθ

Πατρότητα / Fatherhood (2021)

Σ’ αυτήν την τρυφερή, αστεία και συγκινητική ιστορία, ο Κέβιν Χαρτ μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, αναλαμβάνει το πιο δύσκολο έργο: την πατρότητα.

Αληθινή ιστορία για την απώλεια και την αγάπη.

Σκηνοθεσία: Πολ Γουάιτζ

Σενάριο: Πολ Γουάιτζ, Ντέινα Στίβενς

Πρωταγωνιστούν: Κέβιν Χαρτ, Μέλοντι Χερντ, Ντεβάντα Γουάιζ, Άντονι Κάριγκαν, Ντέμπορα Αγιορίντε, Άλφρι Γούνταρντ

Searching (2018) – από 13/6

Μετά την εξαφάνιση της 16χρονης κόρης του, o Ντέιβιντ Κιμ αρχίζει μια τοπική έρευνα, ενώ η υπόθεση ανατίθεται σε μία ντετέκτιβ. Όμως, 37 ώρες αργότερα και χωρίς κανένα στοιχείο, ο Ντέιβιντ αποφασίζει να ψάξει στο μοναδικό μέρος που κανείς δεν έχει ψάξει ακόμα, εκεί όπου σήμερα φυλάσσονται όλα τα μυστικά: το λάπτοπ της κόρης του.

Σε ένα υπερσύγχρονο θρίλερ, που διαδραματίζεται μέσω των τεχνολογικών συσκευών που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να επικοινωνούμε, ο Ντέιβιντ πρέπει να εντοπίσει τα ψηφιακά ίχνη της κόρης του πριν εξαφανιστεί για πάντα.

Σκηνοθεσία: Ανίς Τσάγκαντι

Σενάριο: Ανίς Τσάγκαντι, Σεβ Οχανιάν

Πρωταγωνιστούν: Τζον Τσο, Ντέμπρα Μέσινγκ, Μισέλ Λα, Σαρά Σον, Μπριάνα Μακλίν, Τόμας Μπαρμπούσκα, Γκείτζ Μπιλτοφτ

Κατά Λάθος Μπαμπάς / Big Daddy (1999)

Ο Σόνι Κούφαξ, είναι ένας 32χρονος απόφοιτος της Νομικής Σχολής, που ζει από ένα πενιχρό βραβείο αγωγής και δεν έχει σοβαρό κίνητρο για καριέρα. Το να «αράζει» να παρακολουθεί αθλητικά στην τηλεόραση και να τρώει φαγητό από έξω, με τον αγαπημένο του διανομέα, είναι το ιδανικό του! Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η φίλη του Σόνι, Βανέσα, είναι έτοιμη να τον παρατήσει. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντυπωσιάσει τη Βανέσα, υιοθετεί τον πεντάχρονο Τζούλιαν με το πρόσχημα ότι είναι ο φυσικός πατέρας του αγοριού. Αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της στέρησης ύπνου και της απασχόλησης ενός 5χρονου, ο Σόνι υιοθετεί μια ξεκαρδιστική, ανορθόδοξη προσέγγιση της πατρότητας. Αλλά όταν η Κοινωνική Υπηρεσία απειλεί να του πάρει τον γιο που έχει αγαπήσει, ο Σόνι εκπλήσσει τους πάντες, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που απέφευγε τόσο καιρό.

Σκηνοθεσία: Ντένις Ντούγκαν

Σενάριο: Στιβ Φρανκς, Τιμ Χέρλιχι ,Άνταμ Σάντλερ

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Σάντλερ, Κόουλ Σπράους, Ντίλαν Σπράους, Ρομπ Σνάιντερ, Λέσλι Μαν, Τζόι Λόρεν Άνταμς, Στιβ Μπουσέμι, Τζον Στιούαρτ

Καλπάζοντας Μόνος Χιλιάδες Μίλια

Riding Alone for Thousands of Miles (2005) – από 14/6

Ο Τακάντα, ένας Ιάπωνας ψαράς, έχει αποξενωθεί από τον γιο του εδώ και πολλά χρόνια. Όταν ο γιος του διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο, η νύφη του, Ριέ, τον καλεί στο νοσοκομείο. Μέσα από μια σειρά εμποδίων, γεγονότων και σχέσεων, ο Τακάντα καταλήγει απροσδόκητα να κατανοήσει καλύτερα τόσο τον εαυτό του όσο και τον γιο του.

Σε σκηνοθεσία του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Ζαν Γιμού, το «Καλπάζοντας μόνος χιλιάδες μίλια» σηματοδοτεί την επιστροφή του σεβαστού ηθοποιού Κεν Τακακούρα στην οθόνη έπειτα από μακρά απουσία.

Σκηνοθεσία: Ζανγκ Γιμού, Γιασούο Φουρουχάτα

Σενάριο: Ζανγκ Γιμού, Ζου Τζίνγκσι, Μπιν Γουάνγκ

Πρωταγωνιστούν: Κεν Τακακούρα, Σινόμπου Τεράζιμα, Τζιανγκ Γουέν, Λι Τζιαμίν, Ζένμπο Γιανγκ