Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη - Δείτε το trailer

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε του Maestro ξεκινά. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια παρουσία της ελληνικής μυθοπλασίας μέσα από το Netflix, επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν της να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στην πλατφόρμα.

Από την πρεμιέρα του, το Maestro ξεχώρισε για την κινηματογραφική του αισθητική, την ατμοσφαιρική αφήγηση, τη μουσική και τις δυνατές ερμηνείες του. Με αφετηρία τους μαγευτικούς Παξούς, η σειρά δημιούργησε ένα πολυεπίπεδο πορτρέτο μιας μικρής κοινωνίας, με την οποία το διεθνές κοινό κατάφερε να συνδεθεί, φέρνοντας το Maestro στο παγκόσμιο top 10 του Netflix για τις μη αγγλόφωνες σειρές, κατακτώντας παράλληλα μια θέση στις αντίστοιχες κατατάξεις πολλών χωρών.

Στην τελευταία σεζόν οι ήρωες επιστρέφουν, όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, καθώς νέες ανατροπές, οδηγούν την ιστορία στην κορύφωσή της. Με φόντο τους Παξούς, εκεί που όλα ξεκίνησαν, ένας κύκλος ολοκληρώνεται και το τέλος συναντά την αρχή.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει, με το εξαιρετικό καστ που καθόρισε την πορεία της σειράς, αλλά και με πρόσωπα “κλειδιά" που έρχονται να προστεθούν στην ιστορία.

Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φανής Μουρατίδης, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Κώστας Μπερικόπουλος, Τόνια Μαράκη.

Νέα πρόσωπα ο Γιώργος Χρυσοστόμου, η Ανθή Ευστρατιάδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Νίκος Κουκάς, ο Βασίλης Μίχας και ο Νίκος Καραθάνος.

Η τελευταία σεζόν θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως αποκλειστικά στο Netflix από τις 18 Δεκεμβρίου.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A / MEGA

Εκτέλεση Παραγωγής: FOSS PRODUCTIONS

Producer: Στυλιανός Κοτιώνης

Producer: Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Δείτε το επίσημο trailer: