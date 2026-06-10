Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του Marché du Film, μέσω της παρουσίας της στο Village International και της στενής συνεργασίας της με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Marché du Film ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Χώρα (Country of Honour) της διοργάνωσης του 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 19 Μαΐου 2027. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την εντυπωσιακή άνοδο της Ελλάδας ως ενός από τα σημαντικότερα οπτικοακουστικά κέντρα της Ευρώπης και επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της στο παγκόσμιο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τοπίο, χάρη σε μια νέα γενιά δημιουργών, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα παραγωγής και μια ισχυρή προσήλωση στη διεθνή συνεργασία.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ένα ζωντανό δημιουργικό κέντρο, προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας δημιουργούς διεθνούς κύρους, όπως ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, του οποίου οι ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στις Κάννες συνέβαλαν καθοριστικά στη γνωριμία του παγκόσμιου κοινού με τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως διεθνής προορισμός γυρισμάτων, μέσω ανταγωνιστικών κινήτρων, μοναδικών τοποθεσιών και ενός ολοένα ισχυρότερου οικοσυστήματος παραγωγής. Σήμερα, ο οπτικοακουστικός τομέας της Ελλάδας συνεισφέρει 1,9 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, υποστηρίζει περίπου 44.000 θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει σχεδόν 3.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταπαραγωγή, το animation και συναφείς δημιουργικές υπηρεσίες.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης διαχρονικό συνεργάτη του Marché du Film, μέσω της παρουσίας της στο Village International και της στενής συνεργασίας της με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υπό το σύνθημα «Ride the Greek Wave», η ελληνική συμμετοχή στο Marché du Film 2027 θα αναδείξει μια χώρα όπου η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η διεθνής συνεργασία συναντώνται. Εμπνευσμένη από τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα και την εξωστρέφειά της προς τον κόσμο, η πρωτοβουλία αυτή θα προβάλλει το δυναμικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα της χώρας και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της στη διαμόρφωση παγκόσμιων αφηγήσεων.

Ο Guillaume Esmiol, Εκτελεστικός Διευθυντής του Marché du Film, δήλωσε: «Με τη δυναμική που παρουσιάζει σήμερα η κινηματογραφική και οπτικοακουστική της βιομηχανία, η Ελλάδα ενσαρκώνει το πνεύμα δημιουργικότητας, εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας που το Marché du Film επιδιώκει να αναδείξει μέσω του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας. Ως μεσογειακοί γείτονες που συνδέονται από αιώνες πολιτισμικών ανταλλαγών, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Ελλάδα στο προσκήνιο των Καννών και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το εξαιρετικό ταλέντο, τις ιστορίες και τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από αυτό το νέο ελληνικό κύμα.»

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που η Ελλάδα επιλέχθηκε ως Τιμώμενη Χώρα στο Marché du Film 2027. Η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική αναγνώριση και μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε το δυναμικό δημιουργικό οικοσύστημα της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου η κινηματογραφική κληρονομιά συναντά το σύγχρονο ταλέντο, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία.»

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας στο Marché du Film 2027 θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.