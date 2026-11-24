Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, το τηλεπαιχνίδι επανέρχεται στη συχνότητα του OPEN με το κλασικό δίλημμα «κουτί ή κουρτίνα», τον κύριο Ζονγκ και καθημερινά δώρα και μετρητά συνολικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ.

Το «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του OPEN, ανανεωμένο, γενναιόδωρο και γεμάτο πραγματικές εκπλήξεις, φέρνοντάς μας ξανά μπροστά στο δίλημμα: το «ΚΟΥΤΙ ή την ΚΟΥΡΤΙΝΑ;».

Ο Νίκος Κοκλώνης, αποφασισμένος να κάνει όλα τα όνειρα πραγματικότητα, ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται παίκτες κάθε ηλικίας, σε ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε όλους, σε κάθε σπίτι, σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια. Γιατί στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, περίπλοκες στρατηγικές ή ιδιαίτερες ικανότητες. Χρειάζονται μόνο διάθεση για παιχνίδι, χαρά, τόλμη και φυσικά λίγη τύχη.

Από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου στις 19:50 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα στο OPEN, με τη γνώριμη, αυθεντική και ζεστή ατμόσφαιρά του, θα θυμίσει πως η τηλεοπτική διασκέδαση μπορεί να είναι απλή, αυθόρμητη και να τους χωράει όλους. Ένα παιχνίδι γεμάτο γέλιο, αγωνία, ανατροπές και εκείνη τη μοναδική προσμονή που γεννά κάθε επιλογή του «κουτιού ή της κουρτίνας», με τον κύριο Ζονγκ να παραμονεύει.

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη μεγάλο, με πάνω από 1.500 συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα. Η ομάδα του παιχνιδιού επιλέγει προσεκτικά τους παίκτες, με γνώμονα να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πολλά και εντυπωσιακά δώρα, αλλά και μετρητά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η συνολική αξία των δώρων και των χρηματικών επάθλων που θα δίνονται καθημερινά μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 60.000 ευρώ, μετατρέποντας κάθε επεισόδιο σε μια νέα ευκαιρία για τους παίκτες, να ζήσουν τη δική τους μεγάλη στιγμή. Πανάκριβα αυτοκίνητα, απίστευτα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, όλα τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές ενός σπιτιού, μηχανάκια, κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, υπολογιστές, ενεργειακά τζάκια ή οτιδήποτε βάλει ο νους.

Ο Νίκος Κοκλώνης βάζει το δικό του ξεχωριστό ταμπεραμέντο, την ενέργεια και το χιούμορ του σε ένα τηλεπαιχνίδι που δεν υπόσχεται απλώς διασκέδαση, αλλά δημιουργεί στιγμές αυθεντικής χαράς. Γιατί εδώ κάθε παίκτης μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, κάθε επιλογή είναι και μια έκπληξη και κάθε παιχνίδι μπορεί να κρύβει ένα δώρο που θα κάνει κάποιο όνειρο πραγματικότητα.

Το «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» επιστρέφει στο OPEN για να ενώσει γενιές, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να δημιουργήσει καινούργιες. Με πολλά δώρα και ακόμα περισσότερα χαμόγελα επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο όμορφη μπορεί να είναι η χαρά του παιχνιδιού.