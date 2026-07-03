Προτεραιότητα η προάσπιση των συμφερόντων του έντυπου Τύπου και η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΕΙΗΕΑ

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την Ένωση, η οποία πλέον εκπροσωπεί το σύνολο των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις .

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Δήμας (ΒΗΜΑ-ΝΕΑ)

Γεώργιος Δήμας (ΒΗΜΑ-ΝΕΑ) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αγραφιώτης (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Χρήστος Αγραφιώτης (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) Γραμματέας: Ιωάννης Φιλιππάκης (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΣΤΙΑ)

Ιωάννης Φιλιππάκης (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΣΤΙΑ) Ταμίας: Γεώργιος Μιχαλόπουλος (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ)

Γεώργιος Μιχαλόπουλος (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ) Μέλος: Έλλη Ρίζου (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)

Έλλη Ρίζου (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ) Μέλος: Αναστάσιος Μπούρας (SPORTDAY)

Αναστάσιος Μπούρας (SPORTDAY) Μέλος: Αλέξιος Σκαναβής (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ)

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι Δημήτρης Στεφανάκης (ΦΩΣ) και Σωτήριος Πουλόπουλος (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με βασική προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων του έντυπου Τύπου και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΕΙΗΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει και θα εντείνει τον διάλογο και τις συνεργασίες με την Πολιτεία και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, με στόχο τη στήριξη, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του κλάδου των εφημερίδων, σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τα μέσα ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από είκοσι και πλέον χρόνια , στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται όλες οι μεγάλες εκδοτικές εταιρείες των ημερήσιων εφημερίδων.