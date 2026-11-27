Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Το OPEN εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στην εκπομπή «10 Παντού», στην οποία αναφέρει ότι: «το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».