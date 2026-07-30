Με το συλλεκτικό Αυγουστιάτικο τεύχος που κυκλοφορεί 31 Ιουλίου

Το περιοδικό Metal Hammer, το μοναδικό μουσικό έντυπο στην Ελλάδα, με 41 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στα περίπτερα φτάνει τα 500 τεύχη με το συλλεκτικό Αυγουστιάτικο τεύχος που κυκλοφορεί 31 Ιουλίου! Σε ένα έντονα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, σε μέρες χαοτικής υπερπληροφόρησης, το METAL HAMMER κάθε μήνα υπηρετεί τη μουσική με πάθος και συνέπεια.

Αυτό το σπάνιο στα εκδοτικά δρώμενα φαινόμενο οφείλεται κατά κύριο λόγο στους αναγνώστες του που το στηρίζουν αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική και το έντυπο παραμένει ζωντανή, στο μεράκι και την αυταπάρνηση των συντακτών και όλων αυτών που συμμετέχουν από κάθε μετερίζι στην έκδοση του εντύπου και στην ίδια τη μουσική σκήνη η οποία καταγράφεται κάθε μήνα εδώ και 41 χρόνια μέσα από τις σελίδες του. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες, αφιερώματα, μεγάλες στιγμές και αμέτρητες συναυλίες!

Το περιοδικό στα χέρια των: Steve Harris (Iron Maiden), Rob Halford (Judas Priest), Kerry King (Slayer), Gus G. (Firewind, King Diamond, ex-Ozzy), Johnny Lee Middleton και Chris Caffery (Savatage).

Η επέτειος των 500 τευχών του METAL HAMMER συνέπεσε ιδανικά με την παρουσία στη χώρα μας δύο εκ των μεγαλύτερων και πιο επιδραστικών συγκροτημάτων όλων των εποχών. Στις 9 Μαΐου 2026 οι Metallica και στις 23 Μαΐου 2026 οι Iron Maiden μετέτρεψαν το κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο απόλυτο σημείο συνάντησης της metal (και όχι μόνο) κοινότητας, χαρίζοντας δύο συναυλίες-ορόσημα. Αυτές οι δύο βραδιές και οι περισσότεροι από 140.000 θεατές που συμμετείχαν, είναι η αδιάψευστη απόδειξη της τεράστιας δυναμικής του heavy metal στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική metal σκηνή γνωρίζει τη δική της γιγάντωση. Νέες μπάντες αναδεικνύονται διαρκώς, ενώ καλλιτέχνες που το METAL HAMMER στήριξε και ανέδειξε από τα πρώτα τους βήματα έχουν πλέον κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση. Συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septicflesh, Nightfall, Villagers of Ioannina City, Nightstalker κ.ά., καθώς και μουσικοί όπως ο Gus G., αποτελούν σήμερα πρεσβευτές της ελληνικής σκηνής σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό heavy metal αποτελεί ενεργό και δημιουργικό κομμάτι των διεθνών εξελίξεων.

Ιστορικό

Η ιδέα για την κυκλοφορία ενός περιοδικού που θα ασχολείται αποκλειστικά με το heavy metal ανήκε στον Γιάννη Κουτουβό. Τον Δεκέμβριο του 1984 με εκδότη τον Άρη Γκρίτζαλη κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα περίπτερα το μηνιαίο περιοδικό Heavy Metal (το οποίο μετονομάστηκε σε Metal Hammer στο τεύχος 40).

Δύο χρόνια αργότερα την έκδοση του περιοδικού αναλαμβάνουν οι Γιώργος Κούρτης και Αλέκος Γκιτέρσος, της εταιρείας Μουσικοεκδοτική, η οποία εξειδικευόταν στα μουσικά έντυπα. Μετά το κλείσιμο της Μουσικοεκδοτικής, το 2002 εκδότης του περιοδικού αναλαμβάνει ο Θοδωρής Λιβάνιος.

Μετά τη συνταξιοδότηση του τελευταίου και μέχρι σήμερα η σκυτάλη έχει περάσει στον Κώστα Χρονόπουλο και τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.

Από δεξιά προς τα αριστερά οι: Χάκος Περβανίδης (Αρχισυντάκτης), Κώστας Χρονόπουλος (Διευθυντής), Βασίλης Μάζαρης (Υπεύθυνος ύλης), Πέννυ Κουνάδη (Υπεύθυνη επικοινωνίας), Πέτρος Λιβάνιος (Art Director)

Με βασικό πυλώνα το έντυπο, το METAL HAMMER δραστηριοποιείται σε μια σειρά από τομείς.

Με αφορμή τα γενέθλια του περιοδικού έχουν γίνει μερικές από τις πιο εκρηκτικές sold out συναυλίες των τελευταίων ετών, με ονόματα όπως οι Gamma Ray, οι Rotting Christ, οι Villagers of Ioannina City, οι Nightstalker, οι Septicflesh κ.ά. ενώ τον Δεκέμβρη που μας πέρασε το περιοδικό διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά-φόρο τιμής στον αξεπέραστο Ozzy Osbourne, με τη συμμετοχή των Nightstalker, Rock ‘n’ Roll Children, Nightfall feat. Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Bob Katsionis & Iliana Tsakirakis και πολλών ακόμη μουσικών.

Από το live party για τον Ozzy Osbourne - Δεκέμβριος 2025

Η τηλεοπτική εκπομπή TV WAR, με παρουσιαστή τον αρχισυντάκτη του περιοδικού, Χάκο Περβανίδη, προβάλλεται κάθε Κυριακή στο MAD TV από το 1999. Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις, live report, νέα, καθώς και ύλη από το εκάστοτε τεύχος, το TV WAR μεταφέρει στους τηλεθεατές τον παλμό της σύγχρονης metal σκηνής.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο «IRON MAIDEN: 50 χρόνια ιστορίας με την υπογραφή του METAL HAMMER» σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΟΞΥ, όπου παρακολουθούμε την εξέλιξη του σημαντικότερου συγκροτήματος στην ιστορία του heavy metal. Τα πρώτα χρόνια, τα μέλη, οι συναυλίες, όλη τους η ιστορία ξετυλίγεται ακολουθώντας βήμα-βήμα τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες μέρες μέχρι σήμερα.

Έχουν κυκλοφορήσει ακόμα δύο βιβλία, το “50 classic metal albums” (που εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα) και το “60 classic metal bands”, αλλά και μια ειδική έκδοση με την ιστορία των Rotting Christ από τη γέννηση της μπάντας μέχρι τη θριαμβευτική τους συναυλία στον Λυκαβηττό, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού.

Τα παζάρια δίσκων του METAL HAMMER αποτελούν πλέον σημείο συνάντησης για συλλέκτες, μουσικόφιλους και φίλους του βινυλίου, διατηρώντας ζωντανή τη φλόγα της φυσικής μουσικής εμπειρίας.

Στο Hammerland, το e-shop του περιοδικού (hammer.gr) υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα τεύχη αλλά και επανεκτυπώσεις από τη δεκαετία του ‘80, μαζί με official merch, collectible t-shirts και πολλά ακόμα.

500 τεύχη που γράφτηκαν μαζί με τους αναγνώστες, τις μπάντες και ολόκληρη τη metal κοινότητα. Το συλλεκτικό τεύχος 500 είναι μια γιορτή για όσους κράτησαν το περιοδικό ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και μια υπόσχεση ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Το metal είναι τρόπος ζωής. Και το METAL HAMMER θα συνεχίσει να είναι η σταθερή του φωνή, κάθε μήνα, στα περίπτερα.