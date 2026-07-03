Το Queen Cine Party πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τη SPENTZOS FILM

Μια βραδιά γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μουσική, χαμόγελα και σινεμά χάρισε το Queen.gr σε όσους βρέθηκαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Cine Αβάνα, στο Χαλάνδρι, για το καθιερωμένο πλέον Queen Cine Party. Η εκδήλωση αποτέλεσε το ιδανικό «κλείσιμο» του Ιουνίου, συνδυάζοντας την ανάλαφρη ατμόσφαιρα ενός θερινού κινηματογράφου με την ενέργεια ενός καλοκαιρινού party και προσφέροντας στους καλεσμένους μια μοναδική εμπειρία κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα ξεχωριστό summer pre-cinema party, γεμάτο μουσική, social activations, φωτογραφίσεις, TikTok interviews και διαδραστικές εμπειρίες που δημιούργησαν το απόλυτο summer mood. Content creators, celebrities, συνεργάτες του Queen.gr και εκλεκτοί καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές διασκέδασης, ενώ οι εκπλήξεις των χορηγών και τα happenings κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με την προβολή της γαλλικής κωμωδίας «Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες» από τη SPENTZOS FILM, μία ταινία για την αναζήτηση της απόλαυσης που είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε γυναίκας, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που ολοκλήρωσε ιδανικά μια βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια, γέλιο και «good vibes only».

Για ακόμη μία φορά, το Queen.gr απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει μια καλοκαιρινή έξοδο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, φέρνοντας κοντά ανθρώπους, brands και μοναδικές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Οι καλεσμένοι αποχώρησαν με arty goodie bags, κλείνοντας τη βραδιά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το Queen Cine Party πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τη SPENTZOS FILM και με την ευγενική υποστήριξη των blu, Revolution Beauty London, SEAJETS, HiProl PF, Shark Beauty, Freixenet και GOODY'S, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.