Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την σήμερα Τετάρτη 1η έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Το ERTFLIX, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ), παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ίρις.

Με αφορμή τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027, το αφιέρωμα του ERTFLIX με τίτλο «Το Σινεμά μάς Ενώνει» έρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, με σπουδαίες κινηματογραφικές δημιουργίες.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την σήμερα Τετάρτη 1η έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

«Η Ανατομία μίας Πτώσης» (2023)

(Anatomy of a Fall)



Ένας άντρας, σύζυγος και πατέρας, πέφτει στο κενό. Αυτοκτονία ή έγκλημα; Αριστοτεχνική ανατομία ενός γάμου – της εύθραυστης ανδρικής ταυτότητας και των προσδοκιών που βαραίνουν τη γυναίκα. 6 Ευρωπαϊκά Βραβεία. Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες (η Ζιστίν Τριέ γίνεται η 3η γυναίκα σκηνοθέτης που κερδίζει στην ιστορία του θεσμού), Όσκαρ Σεναρίου, 6 Σεζάρ.

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέ

Ηθοποιοί: Σάντρα Ούλερ, Σουάν Αρλό, Σαμιέλ Τις, Μιλό ΜασάντοΓκρανιέ

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Ευρωπαϊκή Ταινία 2023, Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας 2023, Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναριογράφου 2023, Ευρωπαϊκό Βραβείο Μοντάζ 2023, Ευρωπαϊκό Βραβείο Ηθοποιού 2023, Ευρωπαϊκό Βραβείο Πανεπιστημιακής Ταινίας 2023

«Ζώνη Ενδιαφέροντος» (2023)

(The Zone of Interest)

Μεσοτοιχία με το Άουβιτς, η έπαυλη του διοικητή του, Ρούντολφ Ες. Ο κήπος, τα γενέθλια πάρτι, τα παιδικά παιχνίδια με φόντο τον καπνό από τα κρεματόρια. Μία συγκλονιστική καταγραφή της «κοινοτυπίας του κακού». 6 υποψηφιότητες, Βραβείο Ήχου (Ευρωπαϊκά Βραβεία, 2023). 4 βραβεία στις Κάννες, 2 Όσκαρ, 2 BAFTA.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Ηθοποιοί: Σάντρα Ούλερ, Κρίστιαν Φρίντελ, Ραλφ Χέρφορθ, Γιόχαν Καρτχάους

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Ευρωπαϊκό Βραβείο Ήχου 2023, Υποψηφιότητες για: Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2023, Ευρωπαία Ηθοποιός 2023, Ευρωπαίος Ηθοποιός 2023, Ευρωπαίος Σεναριογράφος 2023, Ευρωπαϊκή Ταινία 2023.

«Το Καλοκαίρι του ’85» (2020)

(Été 85)

Νορμανδία, 1985. Ο Νταβίντ σώζει τον 16χρονο Άλεξ από πνιγμό κι ανάμεσά τους γεννιέται ένας παθιασμένος καλοκαιρινός έρωτας. Όμως η ζωή επιφυλάσσει κι άλλες απρόσμενες καταιγίδες. Κι η πρώτη αγάπη μετατρέπεται σε μια επώδυνη διαδρομή ενηλικίωσης. Υποψηφιότητα για το Βραβείο Σκηνοθεσίας (Ευρωπαϊκά Βραβεία, 2020) για τον Φρανσουά Οζόν.

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Ηθοποιοί: Φελίξ Λεφέβρ, Μπενζαμέν Βουαζέν, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, Μελβίλ Πουπό, Φιλιπίν Βελζ

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2020

«Ο Τσαρλατάνος» (2020)

(Charlatan)

Η αληθινή ιστορία του εναλλακτικού Τσέχου θεραπευτή Γιαν Μικολάσεκ, που γνώρισε μεγάλη καταξίωση κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, αλλά έπεσε σε δυσμένεια με την άφιξη του κομμουνιστικού καθεστώτος. Υποψηφιότητα για Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας για την Ανιέσκα Χόλαντ.

Σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ

Ηθοποιοί: Ιβάν Τρόγιαν, Τζόζεφ Τρόγιαν, Γιουράι Λοζρ, Γιαροσλάβα Ποκορνά

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαία Σκηνοθέτις 2020

«Ένα Ψηλό Κορίτσι» (2019)

(Beanpole)

Λένιγκραντ, 1945. Δύο νεαρές γυναίκες παλεύουν να επουλώσουν τα τραύματα του πολέμου. Ατμόσφαιρα σπάνιας έντασης κι αιχμηρό πολιτικό σχόλιο από τον Καντεμίρ Μπαλάγκοφ (Βραβείο Σκηνοθεσίας, Κάννες 2019), που εξελίσσεται στη νέα φωνή του ρωσικού κινηματογράφου. Υποψηφιότητα Γυναικείας Ερμηνείας (Ευρωπαϊκά Βραβεία 2019) για την συγκλονιστική Βικτόρια Μιροσνιτσένκο.

Σκηνοθεσία: Καντεμίρ Μπαλάγκοφ

Ηθοποιοί: Βικτόρια Μιροσνιτσένκο, Βασιλίσα Περελίγκινα

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαία Ηθοποιός 2019

«Το Ταξίδι» (2020)

(Charter)

Μία μητέρα το σκάει από έναν κακοποιητικό γάμο, εγκαταλείποντας τα παιδιά της. Τώρα επιστρέφει και τα απαγάγει για ένα ταξίδι – χωρίς βαλίτσες, αλλά με «αποσκευές»: πώς θα ξανακερδίσει την αγάπη τους; Μία ειλικρινής ματιά στη μητρότητα, τις ενοχές, τις αντιφάσεις της. Υποψηφιότητα Γυναικείας Ερμηνείας (Ευρωπαϊκά Βραβεία 2020) για την σπουδαία Άνε Νταλ Τορπ.

Σκηνοθεσία: Αμάντα Κέρνελ

Ηθοποιοί: Άνε Νταλ Τορπ, Σβέριρ Γκούντνασον, Εβα Μελάντερμ Τρόι Λούντκβιστ

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαία Ηθοποιός 2020

«Οι Άθλιοι» (2019)

(Les Misérables)

Παρίσι, 2018. Η Γαλλία κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο και πλούσιοι, φτωχοί, λευκοί, μαύροι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι πανηγυρίζουν ενωμένοι. Από την επόμενη μέρα όμως, τα γκέτο φλέγονται ξανά από τη βία, τον ρατσισμό, την οργή. 3 υποψηφιότητες και Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη (Ευρωπαϊκά Βραβεία, 2019), Βραβείο της Επιτροπής (Κάννες), υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Λατζ Λι

Ηθοποιοί: Νταμιέν Μπονάρ, Αλεξί Μανεντί, Ντζιμπρίλ Ζονγκά, Ισά Περικά, Στιβ Τιεντσέου

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη – Βραβείο FIPRESCI 2019, Υποψηφιότητες για: Ευρωπαϊκή Ταινία 2019, Ευρωπαίος Σεναριογράφος 2019

«Ραμπιγιέ Κουρνάζ Εναντίον Τζορτζ Μπους» (2022)

(Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Η αληθινή ιστορίας της Ραμπιγιέ Κουρνάζ, μίας πληθωρικής Τουρκάλας μετανάστριας στη γερμανική Βρέμη, που δεν σταμάτησε μπροστά σε τίποτα για να απελευθερώσει τον γιο της από το Γκουαντάναμο. Βραβείο σεναρίου και ερμηνείας για την πρωταγωνίστρια Μελτέμ Καπτάν (Berlinale). Υποψηφιότητα γυναικείας ερμηνείας (Ευρωπαϊκά Βραβεία, 2022) για τη Μελτέμ Καπτάν.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Ντρέζεν

Ηθοποιοί: Μελτέμ Καπτάν, Αλεξάντερ Σιρ, Τσάρλι Χίμπνερ, Αλεξάντερ Χέρμπε

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαία Ηθοποιός 2022

«Πατέρας» (2020)

(Otac)

Ένας πατέρας θα περπατήσει 500 χιλιόμετρα, από το χωριό του στο Βελιγράδι, για να διεκδικήσει τα παιδιά του. Ο παραλογισμός του συστήματος, η απεγνωσμένη Οδύσσεια ενός ανθρώπου, μια χώρα σε ελεύθερη πτώση. Βραβεία Οικουμενικής Επιτροπής & Κοινού, Berlinale 2020. Υποψηφιότητα Ανδρικής Ερμηνείας (Ευρωπαϊκά Βραβεία 202ο) για τον υπέροχο Γκόραν Μπογκντάν.

Σκηνοθεσία: Σρνταν Γκολουμπόβιτς

Ηθοποιοί:Γκόραν Μπογκντάν, Μπόρις Ισάκοβιτς, Νάντα Σάργκιν, Μίλικα Τζανέβσκι

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: Υποψηφιότητα για Ευρωπαίος Ηθοποιός 2020

«Close» (2022)

Δυο αγόρια είναι αχώριστοι φίλοι: παίζουν, βολτάρουν με ποδήλατα, κοιμούνται, ξυπνούν, ονειρεύονται. Μέχρι που πάνε σχολείο και γίνονται στόχος: γιατί είναι τόσο «κοντά»; Τρυφερό, ποιητικό, σκληρό δράμα ενηλικίωσης από τον Λούκας Ντοντ («Κορίτσι»). 5 υποψηφιότητες (Ευρωπαϊκά Βραβεία, 2022). Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Κάννες). Υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Λούκας Ντοντ

Ηθοποιοί: Ιντεν Νταμπρίν, Γκουστάβ Ντε Βάελε, Εμιλί Ντεκέν, Λεά Ντρακέρ

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας: LUX Βραβείο Κοινού 2023, Υποψηφιότητες για: Ευρωπαϊκή Ταινία 2022, Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2022, Ευρωπαίος Ηθοποιός 2022, Ευρωπαίος Σεναριογράφος 2022, Ευρωπαϊκό Βραβείο Πανεπιστημιακής Ταινίας 2022

«Κιούκα – Πριν το τέλος του καλοκαιριού» (2024)

(Kyuka – Before the summer’s end)

Ένας πατέρας με τα δίδυμα ενήλικα παιδιά του ταξιδεύουν στον Πόρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με το οικογενειακό ιστιοφόρο. Χωρίς να το γνωρίζουν, τα αδέλφια συναντούν τη βιολογική τους μητέρα, η οποία τα εγκατέλειψε όταν ήταν μωρά. Αυτή η συνάντηση θα καταλήξει σε μια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σκηνοθεσία: Κωστής Χαραμουντάνης

Ηθοποιοί: Συμεών Τσακίρης, Έλσα Λεκάκου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Αφροδίτη Καποκάκη, Στάθης Αποστόλου, Ιόλη Καλαϊτζή, Χρυσή Βιδαλάκη

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη 2025, Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου 2025, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2025, Βραβείο Σκηνοθεσίας 2025, Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου 2025, Βραβείο Μοντάζ 2025

«Luna Park» (2024)

Με φόντο τις βίαιες ταραχές του 1997 στην Αλβανία, μια απελπισμένη μητέρα που έχασε τα πάντα στην κατάρρευση των οικονομικών πυραμίδων, δραπετεύει με τον ανήσυχο έφηβο γιο της προς την Ελλάδα, αναζητώντας μια νέα αρχή μέσα στο χάος.

Σκηνοθεσία: Florenc Papas

Ηθοποιοί: Adriana Matoshi, Orion Jolldashi, Nik Xhelilaj, Flonja Kodheli

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Υποψηφιότητα για Βραβείο Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής 2025

«Οι Άγριες μέρες μας» (2025)

(Our Wildest days)

Η Χλόη αφήνει τη δυσλειτουργική της οικογένεια για να ακολουθήσει μια ρομαντική συμμορία νέων, η οποία διασχίζει την Ελλάδα βοηθώντας ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο. Μέσα στο ταξίδι της θα ερωτευτεί, θα κινδυνέψει και θα καταλάβει πως η μόνη επαναστατική πράξη που μας έχει απομείνει είναι η τρυφερότητα.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Ηθοποιοί: Δάφνη Πατακιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Σταύρος Τσουμάνης, Πόπη Σεμερλίογλου, Ναταλία Σουίφτ, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Εύα Σαμιώτη, Emmanuel Elozieuwa

Βραβείο Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Υποψηφιότητες για Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη 2026, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2026, Βραβείο Φωτογραφίας 2026, Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής 2026, Βραβείο Ενδυματολογίας 2026, Βραβείο Ήχου 2026

«Animal» (2023)

Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. Αλλά όταν ανάψουν ξανά τα φώτα, το σόου θα πρέπει να συνεχιστεί.

Σκηνοθεσία: Σοφία Εξάρχου

Ηθοποιοί: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Φλομαρία Παπαδάκη, Ελπίδα Ορφανίδου, Φαίη Τζούμα, Ιωάννα Τουμπακάρη, Αχιλλέας Χαρίσκος, Χρόνης Μπαρμπαριάν, Κριστόφ Lamp

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2024, Βραβείο Σκηνοθεσίας 2024, Βραβείο Σεναρίου 2024, Βραβείο Α΄Γυναικείου Ρόλου 2024, Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου 2024, Βραβείο Μοντάζ 2024, Βραβείο Ήχου 2024, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου 2024, Βραβείο Φωτογραφίας 2024, Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής 2024, Βραβείο Σκηνογραφίας 2024, Βραβείο Ενδυματολογίας 2024, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2024, Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ 2024

«Wishbone» (2024)

Ο Κώστας, νεαρός σεκιουριτάς σε δημόσιο νοσοκομείο, μετά τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του αναγκάζεται να αναλάβει την ανιψιά του, αλλά και να βρει χρήματα για να σώσει το σπίτι τους από τα χρέη. Ενώ έχει χάσει κάθε ελπίδα, ένας τραυματιοφορέας τού προτείνει να τον βοηθήσει. Το τίμημα, όμως, θα είναι μεγάλο.

Σκηνοθεσία: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Ηθοποιοί: Γιάννης Καράμπαμπας, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Νικόλαος Παπαγιάννης, Θάλεια Παπακώστα, Έλενα Μαυρίδου, Μυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μαρία Κατσανδρή

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Υποψηφιότητες για Βραβείο Σεναρίου 2025, Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2025, Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου 2025, Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου 2025

«Πίσω από τις Θημωνιές» (2022)

(Behind the Haystacks)

Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος ενός παραλίμνιου χωριού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, αρχίζει να μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισσα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό Λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Μέχρι που ένα τραγικό γεγονός θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα φέρει τους τρεις ήρωες μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα και αδυναμίες, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Ηθοποιοί: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Πασχάλης Τσαρούχας

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2023, Βραβείο Σκηνοθεσίας 2023, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη 2023, Βραβείο Σεναρίου 2023, Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2023, Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου 2023, Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου 2023, Βραβείο Φωτογραφίας 2023, Βραβείο Μοντάζ 2023, Βραβείο Ήχου 2023, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2023, Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής 2023, Βραβείο Σκηνογραφίας 2023, Βραβείο Ενδυματολογίας 2023, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2023, Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ 2023

«Οίκτος» (2018)

(Pity)

Η ιστορία ενός ανθρώπου που νιώθει ευτυχισμένος μόνο όταν είναι δυστυχισμένος. Ενός ανθρώπου εθισμένου στη θλίψη, που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από οίκτο, ώστε είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να τον προκαλέσει στους άλλους. Αυτή είναι η ζωή ενός ανθρώπου σε έναν κόσμο που δεν είναι αρκετά σκληρός γι’ αυτόν.

Σκηνοθεσία: Μπάμπης Μακρίδης

Ηθοποιοί: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύη Σαουλίδου, Μάκης Παπαδημητρίου, Νότα Τσερνιάφσκι, Τζωρτζίνα Χρυσικώτη, Νίκος Καραθάνος, Παναγιώτης Τασούλης, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Κώστας Ξυκομηνός, Κώστας Κωτούλας, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Βίκτωρ Αρδίττης

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2019, Βραβείο Ήχου 2019, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2019, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Σκηνοθεσίας 2019, Βραβείο Σεναρίου 2019, Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2019, Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου 2019, Βραβείο Μοντάζ 2019

«Ο γιος της Σοφίας» (2017)

(Son of Sofia)

Ο 11χρονος Μίσα καταφθάνει από τη Ρωσία στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2004 για να ζήσει με τη μητέρα του, Σοφία, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχωρισμού. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι στην Αθήνα τον περιμένει ένας νέος πατέρας. Όσο η Ελλάδα ζει το ολυμπιακό της όνειρο, ο Μίσα θα απογειωθεί βίαια προς τον ενήλικο κόσμο με όχημα τη σκοτεινή πλευρά των αγαπημένων του παραμυθιών.

Σκηνοθεσία: Ελίνα Ψύκου

Ηθοποιοί: Victor Khomut, Valery Tscheplanowa, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρτέμης Havalits, Αρετή Σεϊνταρίδου, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Φιλίνη, Μαρίνος Βεσλεμές και ο Χρήστος Στέργιογλου

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2018: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2018, Βραβείο Σκηνοθεσίας 2018, Βραβείο Σεναρίου 2018, Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου 2018, Βραβείο Σκηνογραφίας 2018, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2018, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2018, Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου 2018, Βραβείο Φωτογραφίας 2018, Βραβείο Ενδυματολογίας 2018, Βραβείο Ήχου 2018, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2018, Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ 2018

«Ευτυχία» (2019)

(Eftihia)

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Ηθοποιοί: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ευγενία Σαμαρά, Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Λουδάρος, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Χρύσα Ρώπα, Φοίβος Δεληβοριάς, Χάρης Μαυρουδής, Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδασκάλου

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2020, Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2020, Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου 2020, Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου 2020, Βραβείο Σκηνογραφίας 2020, Βραβείο Ενδυματολογίας 2020, Βραβείο Ήχου 2020, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ 2020, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2020, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Σκηνοθεσίας 2020, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2020, Βραβείο Φωτογραφίας 2020, Βραβείο Μοντάζ 2020, Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής 2020.

«Digger» (2020)

Το «Digger» είναι ένα σύγχρονο γουέστερν. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά, διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τον πρωταγωνιστή μας. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη του γιου του, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες συγκρούονται μετωπικά, με τη φύση ως τον μόνο παρατηρητή.

Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Ηθοποιοί: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Theo Alexander, Θύτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Παύλος Ιορδανόπουλος, Στέφανος Κουτσαρδάκης, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2021: Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας 2021, Βραβείο Σκηνοθεσίας 2021, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη 2021, Βραβείο Σεναρίου 2021, Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου 2021, Βραβείο Φωτογραφίας 2021, Βραβείο Σκηνογραφίας 2021, Βραβείο Ήχου 2021, Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ 2021, Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ 2021, Υποψηφιότητες για: Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου 2021, Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου 2021, Βραβείο Μοντάζ 2021, Βραβείο Ενδυματολογίας 2021