Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 και το Kosmos 93.6 ένωσαν τις δυνάμεις τους

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Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο ERT εcho με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια.

Με «πυξίδα» το καλοκαίρι, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 και το Kosmos 93.6 ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιούργησαν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους.

Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Και φέτος συντονιζόμαστε με το www.ertecho.gr, τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, και απολαμβάνουμε τις μουσικές και τα τραγούδια του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι μας έχει ένα σάουντρακ με πολλούς ρυθμούς στο Summer Radio!».